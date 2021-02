Ulsan Hyundai e Al Duhail (7/2): onde assistir partida do Mundial de Clubes

Pela disputa do quinto lugar do Mundial de Clubes, Ulsan Hyundai e Al Duhail se enfrentam no Estádio Al Rayyan, às 12h (horário de Brasília). Ambas equipes estrearam nas quartas de final do torneio, mas perderam seus confrontos.

Onde assistir Ulsan Hyundai x Al Duhail ?

O confronto de disputa do quinto lugar do Mundial, entre Ulsan Hyundai e Al Duhail , não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV exibe o duelo ao vivo, para todo o país, na TV fechada.

Prováveis escalações do jogo

Ulsan Hyundai: Su-hak, Tae-hwan, Ki-hee, Bulthuis, Davidson; Dong-jun, Bit-garam, Du-jae, Hyung-min, In-sung; Ji-hyeon.

Al Duhail: Moussa; Karami, Hisham, Benatia, Al-Braik; Ceará, Maomé; Edmilson Junior, Abdulsalam, Dudu; Olunga.

Semifinais do Mundial de Clubes

Tigres x Palmeiras – 15h

8/2

Al Ahly x Bayern de Munique – 15h

Como as equipes chegam para o jogo?

O Al Duhail é o representante do Catar, país sede, para o Mundial de Clubes. A equipe garantiu o direito de disputar o torneio logo depois de vencer a Qatar Stars League, nesta temporada. A equipe no entanto disputaria uma primeira fase da competição contra o Auckland City, clube da Nova Zelândia e representante da Oceania na competição. No entanto, os neozelandeses desistiram de disputar o Mundial, por conta da pandemia do covid-19.

Por isso, o clube entrou direto nas quartas de final do torneio, mas perdeu para o Al Ahly, do Egito, por 1 a 0, e disputará o quinto lugar da competição. Dentre os principais jogadores do Al Duhail está o ex-palmeiras, Dudu. O atacante é uma das estrelas do time e saiu do Verdão para o Catar em julho do ano passado.

O Ulsan Hyundai não está entre os maiores clubes da Coréia do Sul. No entanto, a equipe é a atual campeã da Liga dos Campeões da Ásia e vem de temporadas regulares nos últimos anos. Com a montadora Hyundai como dona da equipe, o Ulsan segue com salários em dias e consegue manter seus principais jogadores.

Os zagueiros Kim Tae-hwan, Jung Seung-hyun e Won Du-jae, os meias Yoon Bit-garam, Kim In-sung, Lee Dong-gyeong e Lee Chung-yong, e os atacantes Lee Dong-jun e Kim Ji-hyeon, todos têm passagens regulares na seleção sul-coreana e então são os principais atletas do clube. Nas quartas de final, o clube perdeu de virada para o Tigres, por 2 a 1, e deu adeus à chance de título.