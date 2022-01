União Rondonópolis x Cuiabá: onde assistir ao vivo o jogo de hoje – 26/01

As equipes de União Rondonópolis x Cuiabá se enfrentam a partir das 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Engenheiro Luthero Lopes, pela segunda rodada do Campeonato Mato-Grossense nesta quarta-feira, 26/01. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Cuiabá hoje

O jogo entre União Rondonópolis e Cuiabá vai passar na plataforma de streamings Elenven Sports, ao vivo com cobertura gratuita para todo o Brasil. O serviço do Eleven Sports está disponível de graça através do portal oficial do serviço (www.elevensports.pt) e também por aplicativos, através das lojas do Android e iOS.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports

Escalações de União Rondonópolis x Cuiabá

Nenhuma das equipes apresenta desfalques para o confronto desta quarta-feira, o que promete deixar o confronto ainda mais acirrado.

Escalação de União Rondonópolis: Neneca; Warlley, Lucão, Alan, Willian Barão; João Pedro, João Felipe, Felipe Profeta, Alaor; Giancarlo, Dudu Oliveira

Escalação de Cuiabá: Walter; João Lucas, Alan, Paulão, Chistian Rivas; Uendel, Alesson, Pepê; Elton, Rodriguinho, Felipe Marques

Como estão as equipes no Campeonato Mato-Grossense?

Estreando no Estadual, o União Rondonópolis foi derrotado pelo Dom Bosco por 1 a 0 logo na primeira rodada da temporada, jogando fora de casa. Agora, pela segunda rodada, o elenco tem a oportunidade de jogar em casa e, quem sabe assim, contar com a força da torcida para fazer o primeiro ponto. Por fim, aparece em 6º com zero.

Enquanto isso, o Cuiabá marcou os três pontos em seu favor depois de vencer o Ação no último sábado jogando pela primeira rodada. Com esse resultado, o elenco da capital permanece em segundo lugar com 3 pontos, atrás somente do Academia-MT que tem um jogo a mais.

