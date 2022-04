Universidad Católica x Unión La Calera: onde assistir e horário hoje (05/4)

Nesta terça-feira, Universidad Católica EQU x Unión La Calera se enfrentam, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela primeira rodada na fase de grupos da Sul-Americana, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Saiba quais são as informações de onde assistir ao vivo hoje.

Estão no grupo C as equipes de Santos, Universidad Católica do Equador, Unión La Calera e Banfield.

Data, horário e local do jogo

Universidad Católica x Unión La Calera vai começar a partir das 19h15, pelo horário de Brasília, nesta terça-feira em 5 de abril de 2022, pela primeira rodada da Libertadores.

No Brasil, a transmissão vai começar a partir das sete e quinze da noite, enquanto no Equador está marcado para ser às cinco da tarde, já que Brasília está 2 horas à frente de Quito.

A casa do jogo nesta terça será o Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. O espaço tem a capacidade para receber 35 mil torcedores e, de acordo com o planejamento das equipes, o local deverá estar cheio com anfitriões e visitantes.

Data: 5 de abril de 2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito – Equador

Onde assistir Universidad Católica EQU x Unión La Calera

A partida entre Universidad Católica e Unión La Calera hoje vai passar ao vivo no canal CONMEBOL TV, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).

O canal da Conmebol TV, da própria entidade de futebol sul-americano, é quem vai transmitir o jogo de hoje.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Provável escalação de Universidad Católica EQU x Unión La Calera

Escalação do Universidad Católica: Cuero, Gregori Alexander, Ovando, Mosquera, Requelme, Kevin Minda, Martínez, Zamora Araújo, Caicedo, Alzugaray e Díaz

Escalação do Unión La Calera: Arce, Oyanedel, Wiemberg, García, Vilches, Fernández, Castellani, Alarcón, Reyes, Sáez e Cavalleri

O time do Equador conseguiu a sua vaga de maneira direta, ou seja, classificou-se através das vagas disponíveis no Campeonato Equatoriano. Por isso, precisa manter o seu melhor desempenho em campo e abrir vantagem na fase de grupos para sair na frente e avançar de fase. O elenco está no grupo C.

Enquanto isso, o Unión venceu o Ñublense na primeira fase da fase preliminar na Copa Sul-Americana e, por isso, vai disputar a fase de grupos na temporada. Integrando o grupo C com Santos e Banfield, o time promete dar o seu melhor e escalar os principais jogadores do plantel para garantir a melhor colocação e, assim, avançar até as oitavas.

