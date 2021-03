URT x Caldense: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje

Pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2021, URT e Caldense se enfrentam neste domingo (21), às 16h, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, Minas Gerais. Em momentos opostos, enquanto o Trovão Azul amarga a penúltima colocação do Estadual, o Verdão segue invicto na competição, em quarto lugar.

Com duas derrotas seguidas, o URT terá o fator casa para tentar os três pontos e escapar da zona do rebaixamento. No entanto, enfrentará a invicta Caldense, que em quatro jogos conquistou duas vitórias e dois empates.

URT e Caldense: onde assistir o jogo ao vivo ?

A partida entre URT e Caldense pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, não terá transmissão da tv aberta e nem da fechada. Entretanto, o torcedor pode assistir o confronto ao vivo pela site da federação (futebolmineiro.tv.br), que transmitirá o duelo neste domingo.

Onde será o jogo entre URT e Caldense?

O confronto será de mando de campo do URT, por isso a partida será realizada no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, no Estado de Minas Gerais. A bola rola às 16h (horário de Brasília), deste domingo, 21 de março.

Em busca de sua primeira vitória na competição, o Trovão Azul perdeu na primeira rodada para o Atlético-MG, mas conseguiu o triunfo no jogo seguinte, diante do Uberlândia. No entanto, após vencer seu primeiro e único jogo no Estadual, o clube acumulou duas derrotas seguidas, para Cruzeiro e Tombense.

Já o Verdão está invicto no Campeonato Mineiro 2021. Na rodada de estreia, a Caldense empatou com a Tombense em 1 a 1, mas venceu na sequência o Cruzeiro, pelo placar mínimo. Logo depois do triunfo, a equipe voltou a empatar na competição, mas desta vez com a Patrocinense. Por fim, venceu o América-MG por 1 a 0, na última rodada.

Quais os jogos da 5ª rodada do Campeonato Mineiro?

Boa Esporte 1 x 2 Uberlândia

Atlético MG 3 x 0 Coimbra

Sábado

Athletic Club 2 x 1 Pouso Alegre

Domingo

URT x Caldense – 16h

América MG x Cruzeiro – 16h

Tombense x Patrocinense – 17h

