Vai passar na Cazé TV? Onde assistir e horários da Eurocopa 2024

O Campeonato Europeu da UEFA de 2024 – Eurocopa 2024 – começa nesta sexta-feira, 14 de junho, quando a Alemanha enfrenta a Escócia, em Munique, e termina com a final em Berlim, no domingo, 14 de julho. Os jogos vão passar na TV Globo, Cazé TV e Sportv e a programação da primeira rodada já está disponível.

Onde assistir a primeira rodada da Eurocopa 2024

Alemanha x Escócia

Dia: 14 de junho, às 16h

Onde assistir: TV Globo, Sportv e Globoplay

Hungria x Suíça

Dia: 15 de junho, às 10h

Onde assistir: Sportv e Globoplay

Espanha x Croácia

Dia: 15 de junho, às 13h

Onde assistir: CazéTV

Itália x Albânia

Dia: 15 de junho, às 16h

Onde assistir: Sportv e Globoplay

Polônia x Países Baixos

Dia: 16 de junho, às 10h

Onde assistir: CazéTV

Eslovênia x Dinamarca 16 de junho, às 13h

Onde assistir: Sportv e Globoplay

Sérvia x Inglaterra

Dia: 16 de junho, às 16h

Onde assistir: Sportv e Globoplay

Romênia x Ucrânia

Dia: 17 de junho, às 10h

Onde assistir: CazéTV

Bélgica x Eslováquia

Dia: 17 de junho, as 13h

Onde assistir: CazéTV

Áustria x França

Dia: 17 de junho, às 16h

Onde assistir: CazéTV

Turquia x Geórgia

Dia: 18 de junho, às 13h

Onde assistir: CazéTV

Portugal x Tchéquia

Dia: 18 de junho, às 16h

Onde assistir: Sportv e Globoplay

Como assistir a Eurocopa pelo Cazé TV?

O torcedor tem duas opções para assistir a Eurocopa no canal do Casimiro: a primeira é acompanhar tudo pelo Youtube, no canal do Cazé TV. É simples, rápido e fácil. Abra o site ou o aplicativo em seu dispositivo, pesquise "Cazé TV", e escolha a primeira opção disponível com o logo do streamer.

Depois, você deve entrar na aba "Ao vivo", criada pelo influenciador e aí é só escolher qual jogo vai acompanhar na Copa do Mundo do Catar. Lembrando que você pode curtir tudo pelo navegador no site do Youtube ou também pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv. É tudo de graça.

Outra maneira de curtir a Copa do Mundo no Casimiro é na Twitch, no canal do influenciador.

O primeiro passo é acessar o site da Twitch, e pesquisar por "Casimito" na barra de buscas. Ao encontrar o canal do streamer, clique no logo em cima indicado como a primeira opção. Você não precisa se cadastrar ou pagar nada para assistir ao vivo a transmissão do futebol.

Quais são as cidades e estádios-sede do UEFA Euro 2024?

Berlim (Estádio Olímpico)

Colônia (RheinEnergieStadion)

Dortmund (Parque Signal Iduna)

Dusseldorf (Merkur Spiel-Arena)

Frankfurt (Parque Deutsche Bank)

Gelsenkirchen (Arena Veltins)

Hamburgo (Volksparkstadion)

Leipzig (Red Bull Arena)

Munique (Allianz Arena)

Estugarda (MHPArena)

A Itália é a atual campeã da UEFA Euro, tendo derrotado a Inglaterra na disputa de pênaltis na final no Estádio de Wembley em 2021.