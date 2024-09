Vai passar na Globo? Horário e onde assistir o jogo do Flamengo x Vasco no domingo (15/9)

Vai passar na Globo? Horário e onde assistir o jogo do Flamengo x Vasco no domingo (15/9)

Hoje, dia 15 de setembro, tem jogo do Flamengo contra o Vasco na 26ª rodada do Brasileirão 2024. A partida começa às 18h30 (de Brasília) e tem transmissão pela internet e TV fechada.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O clássico jogo do Flamengo x Vasco que acontece neste domingo, 15 de setembro, vai passar apenas no Premiere. Com exclusividade, o pay-per-view exibe o confronto do Brasileirão neste sábado para todos os assinantes da plataforma, seja de maneira online ou na TV fechada para os usuários.

Por causa do horário, a TV Globo exibirá mais cedo o jogo do Juventude x Fluminense.

Escalação

O Flamengo de Tite pode levar a campo Matheus Cunha, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Pulgar (Everton Araújo/Allan), Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Já o Vasco de Rafael Paiva deve escalar Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Sforza (Mateus Carvalho), Hugo Moura, Payet, David, Rayan (Emerson Rodríguez) e Vegetti.

Raphael Claus (FIFA) é o árbitro.

