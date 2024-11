Vai passar na Globo? Horário e onde assistir Santos x Vila Nova

Neste sábado, 2 de novembro, às 16h30 (horário de Brasília), o Santos recebe o Vila Nova no estádio Vila Viva Sorte, em Santos, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo na TV e internet.

>> O que o Santos precisa fazer para subir para a Série A 2025

Transmissão

A transmissão do jogo começa às 16h30 e será realizada pelos canais TV Tribuna (filiada da TV Globo), SporTV e Premiere, permitindo que os torcedores acompanhem o confronto ao vivo. A expectativa é de uma grande audiência, uma vez que o Santos possui uma das torcidas mais fiéis do Brasil, e o Vila Nova também conta com um número expressivo de seguidores que estarão acompanhando cada lance.

Com um clima de decisão no ar, Santos e Vila Nova se enfrentam em um embate que promete fortes emoções e pode definir os rumos de ambas as equipes na reta final da Série B. O duelo representa mais do que três pontos na tabela: é a chance de manter viva a esperança de cada clube em alcançar seus objetivos no campeonato.

A luta pelo retorno à Série A

A pressão sobre o elenco santista é grande, uma vez que o clube está acostumado a disputar a Série A, e a torcida exige um retorno imediato. A Vila Viva Sorte, local da partida, promete estar lotada, com a expectativa de apoio intenso dos torcedores alvinegros, que veem no jogo deste sábado uma oportunidade de impulsionar o time.

O Peixe de Fábio Carille conta com os jogadores Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Serginho, Guilherme e Wendel Silva.

O Vila deve escalar Dênis Júnior; Alex Silva, Dankler, Jemmes e Rhuan; Cristiano, Arilson e Igor Henrique; Emerson Urso (Henrique Almeida), Júnior Todinho e Alesson.