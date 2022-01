Valencia x Sevilla: onde assistir e horário hoje – 19/01

Sevilla pode diminuir a diferença com o líder no Campeonato Espanhol se vencer

O confronto entre Valencia x Sevilla acontece nesta quarta-feira, 19/01, a partir das 17h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol jogando no Estádio de Mestalla. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir na TV e online.

Quando é Valencia x Sevilla?

Pela vigésima primeira rodada do Campeonato Espanhol, a partida começa às 17h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, no Estádio de Mestallas, na cidade de Valência, na Espanha.

Onde assistir ao jogo do Sevilla hoje ao vivo?

A ESPN 3 vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN 3

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Valencia foi derrotado com goleada pelo Real Madrid na última rodada. Agora, espera retomar o bom desempenho em campo. Em 10ª posição com 28 pontos, o elenco contabiliza sete vitórias, sete empates e seis derrotas na temporada, enquanto busca subir na classificação por uma vaga no topo.

Do outro lado, o Sevilla se mantém em segundo lugar com uma campanha nos gramados impecável. Com 44 pontos, pode diminuir a diferença com o líder, o Real Madrid, para dois pontos se vence o confronot desta quarta-feira. Dessa maneira, deve colocar em campo os seus melhores jogadores para levar para casa os três pontos.

Escalações de Valencia e Sevilla:

Gabriel Paulista, Correia, Soler e Cheryshev são desfalques para o elenco da casa.

Do outro lado, o Sevilla não poderá contar com Lamela, Jesus Navas e Suso, lesionados.

Provável escalação de Valencia: Cillessen; Gaya, Alderete, Diakhaby, Piccini; Guillamon, Costa, Wass, Guedes; Musah, Gómez

Provável escalação de Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Rakitic, Fernando, Jórdan; Gómez, Rafa Mir, Ocampos

Leia também:

Relembre a trajetória de Gento, eterno ídolo do Real Madrid