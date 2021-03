Valencia x Villarreal: onde assistir ao vivo e possíveis escalações (05/03)

Abrindo a 26ª rodada do Campeonato Espanhol, Valencia e Villarreal protagonizam clássico espanhol sexta-feira (05) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio de Mestalla. Enquanto uma equipe luta para alcançar a liderança, a outra precisa se afastar do rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Valencia x Villarreal: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Valencia aparece em 14º com vinte e sete pontos. Neste momento, precisa somar pontos de qualquer maneira nesta rodada para, assim, subir na tabela e se aproximar aos dez primeiros do Campeonato. Então, para o confronto de hoje, Diakhaby cumpre suspensão, já que foi expulso no último jogo.

Por outro lado, o Villarreal desempenha uma boa temporada. Em 7ª posição contabilizando trinta e sete, a equipe visitante integra a lista de favoritos para levar o título da La Liga este ano. Assim, no jogo de hoje, Unai Emery não tem em seu plantel Coquelin e Moreno.

Possíveis escalações de Valencia x Villarreal

Possível Valencia: Cillessen; Paulista, Correia, Ferro, Gayá; Soler, Racic, Wass, Musah; Lee, Gómez.

Possível Villarreal: Asenjo; Albiol, Foyth, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Trigueros, Capoue; Gómez, Alcácer, Moreno.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. No sábado (27), o Valencia perdeu de 3 a 0 para o Getafe jogando fora de casa.

Enquanto isso, o Villarreal também perdeu na rodada. Por 2 a 0, no domingo (28) em casa, foi derrotado pelo Atlético de Madrid.

