Vanderlei Luxemburgo é anunciado como técnico do Vasco

O Vasco anunciou na noite desta quinta-feira (31) em seu perfil oficial Vanderlei Luxemburgo como o novo técnico do clube. Depois de não conseguiu escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Clube de Regatas decidiu desligar o português Ricardo Sá Pinto do comando do time.

Vanderlei Luxemburgo no Vasco

Pelo Brasileirão desta temporada, o time carioca enfrenta a zona de rebaixamento, em 17º com vinte e oito pontos. Quando trouxe Ricardo Sá Pinto, a expectativa era de que o treinador pudesse resolver a difícil situação da equipe. Mas, o trabalho não foi o esperado tanto pela diretoria quanto pelos vascaínos. Então, no dia 29 de dezembro, o Vasco decidiu demitir o português do cargo.

O Presidente da Diretoria Administrativa do Vasco, Alexandre Campello, em nota, confirmou a saída de Pinto e a decisão com o objetivo de reformular a parte técnica.

“Tomei a decisão de fazer a mudança na comissão técnica a partir também de um entendimento com o Vice de Futebol e com o novo Presidente, já que só estarei no cargo por mais aproximadamente 20 dias. Um novo treinador será anunciado em breve”.

Todavia, dois dias depois, o clube anuncia Vanderlei Luxemburgo para o cargo. Então, o contrato segue até o fim do Brasileirão em fevereiro. O último trabalho de Luxemburgo foi o Palmeiras, onde permaneceu até outubro deste ano.

Esta é a segunda passagem do técnico no Vasco. Primeiramente, entre maio e dezembro de 2019, Luxemburgo comandou o clube e obteve 37 jogos com 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, informou o site oficial. Integram a comissão o auxiliar Mauricio Copertino e preparadores físicos Daniel Félix e Antônio Melo.

Próximo compromisso do Vasco

Pela 28ª rodada do Brasileirão, o Vasco visita o Atlético Goianiense no quinta-feira (07), às 21h, no Estádio Antônio Accioly.

Ademais, ocupa a zona de rebaixamento, em 17º, com vinte e oito pontos. Portanto se vencer, está fora da degola. Mas para isso acontecer, precisa contar com o tropeço dos adversários.