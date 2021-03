Vasco e Madureira: como assistir o jogo ao vivo hoje – 27/3

Em busca de sua segunda vitória no Campeonato Carioca 2021, o Vasco recebe o invicto Madureira, no Estádio Los Larios, em Xerém (RJ). A bola rola às 15h30 (horário de Brasília) deste sábado (27). Saiba como assistir ao vivo jogo do Vasco e Madureira.

Em nono lugar, o Cruzmaltino venceu seu primeiro jogo no Estadual na rodada passada, mas agora tenta embalar para se aproximar da zona de classificação. Já o Tricolor Suburbano, após empatar três jogos seguidos, conquistou dois triunfos em sequência e já sonha com as primeiras posições da tabela.

Como assistir ao vivo jogo do Vasco e Madureira ?

A plataforma digital única do Cariocão TV exibe o jogo ao vivo para todo o país. No entanto, o sistema é pago e o torcedor que quiser ser cliente da plataforma terá acesso à conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós. Conheça os três tipos de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Qual será a escalação ?

Vasco : Lucão; Zeca, Ricardo Graça, Ernando e MT; Andrey, Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel; Pec, Martín Benítes e Talles.

: Lucão; Zeca, Ricardo Graça, Ernando e MT; Andrey, Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel; Pec, Martín Benítes e Talles. Madureira: Felipe Lacerda, Rhuan Rodrigues, Breno Calixto, Maurício Barbosa e Juninho Monteiro; Feitosa, Rodrigo Yuri e Nivaldo; Bruno Santos, Sillas Gomes e Luiz Paulo.

Onde e quando será Vasco e Madureira ?

Em virtude do veto de jogos na cidade do Rio de Janeiro, a partida então não pôde ser realizada no Estádio São Januário e precisou ser transferida para a Baixada Fluminense. Embora o mando seja do Vasco, o duelo ocorre no Estádio Los Larios, em Xerém (RJ), neste sábado (27) às 15h30.

Logo depois de ficar quatro jogos sem vitória, o Cruzmaltino conseguiu seu primeiro triunfo no Estadual, em vitória diante do Macaé, por 3 a 1. Os três pontos deram um alívio para o clube que saiu da penúltima posição, mas para o nono lugar.

Por outro lado, o Madureira segue invicto no Campeonato Carioca 2021. Após empatar os três primeiros jogos, o Tricolor Suburbano venceu a Portuguesa e o Bangu, e então saltou para a quarta posição do torneio.

Tabela da 6ª rodada do Campeonato Carioca

Sexta

Fluminense 2 x 3 Volta Redonda

Sábado

Vasco x Madureira – 15h30

Bangu x Resende – 15h30

Boavista x Flamengo – 21h05

Domingo

Portuguesa x Macaé – 15h30

Nova Iguaçu x Botafogo – 18h

