Vasco x Bahia (31/1): onde assistir e escalações do jogo da Série A

Vasco x Bahia se enfrentam neste domingo (31), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Brigando na parte de baixo da tabela, ambas equipes precisam dos três pontos para se afastarem da zona do rebaixamento. Bola rola às 16h, mas no Estádio São Januário.

Onde assistir Vasco e Bahia?

A partida terá transmissão da tv aberta. A Globo exibe o confronto para o estado de São Paulo, mas também para outras redes da emissora. No entanto, o Premiere também transmite a partida ao vivo, para todo o Brasil, no pay-per-view.

+ Saiba quem são os campeões brasileiros da Libertadores

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Prováveis escalações

Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça (Leandro Castan) e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez, Yago Pikachu, Talles Magno e Cano.

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Daniel; Rossi, Thiago Andrade e Gilberto.

Jogos da 33ª rodada do Brasileiro

Vasco x Bahia – 16h

Coritiba x Grêmio – 16h

Atlético-GO x São Paulo – 16h

Atlético-MG x Fortaleza – 17h

Inter x RB Bragantino – 18h15

Ceará x Athletico-PR – 19h

Fluminense x Goiás – 20h30

01/02

Sport x Flamengo – 20h

02/02

Palmeiras x Botafogo – 16h

17/2

Santos x Corinthians – 19h

Como Vasco e Bahia chegam para o jogo?

Com a vitória na última rodada, o Vasco conseguiu dar uma ‘fugidinha’ da zona do rebaixamento. O Cruz-maltino atualmente está na 14ª posição, com um ponto de vantagem para o Fortaleza, primeira equipe do Z-4, com então 35 pontos. Logo depois de escapar da zona do rebaixamento, a equipe de Vanderlei Luxemburgo sofreu dois revés seguidos e voltou a flertar com a degola. No entanto, com o triunfo conquistado no final de semana, a equipe espera mirar em novos objetivos.

Assim como seu rival, o Bahia também saiu da zona do rebaixamento. A equipe venceu o Corinthians no meio de semana em partida atrasada, chegou aos 35 pontos, e então empurrou o Fortaleza para a 17ª posição. Agora, o Tricolor busca se afastar da parte de baixo para brigar por objetivos maiores na reta final da competição.