Vasco x Botafogo (10/1): saiba onde assistir o clássico e escalações

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco x Botafogo fazem mais um clássico deste final de semana. As equipes se enfrentam neste domingo (10), no Estádio São Januário, às 20h30, em confronto de “seis pontos”. Isso porque ambas equipes estão na parte de baixo da tabela, e são concorrentes diretos na briga para fugir da zona do rebaixamento.

Onde assistir Vasco x Botafogo?

O clássico entre Vasco x Botafogo não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida para todo o Brasil, pelo pay-per-view.

Amanhã é #DiaDeVasco e você não pode perder! Então, para os vascaínos espalhados pelo mundo, seguem os horários da partida.👊💢

⠀#VascoDaGama pic.twitter.com/05MnfLR0wU — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 10, 2021

Como as equipes chegam para o confronto?

Com o empate contra o Atlético GO, na última rodada, o Vasco então conseguiu escapar da zona do rebaixamento e agora é o 16º colocado. A equipe chegou aos 29 pontos, e ultrapassou o Bahia que tem 28. No entanto, além de escapar do Z-4, a partida contra os goianos marcou a reestreia de Vanderlei Luxemburgo no comando da equipe.

Já o Botafogo amarga o 19º lugar, e vem de duas derrotas seguidas. A situação do Fogão é delicada no Brasileiro, pois o time está a seis pontos do Cruz-Maltino, primeira equipe fora da zona do rebaixamento. No entanto, caso vença o clássico, a diferença diminui para apenas três pontos.

Vamos, FOGÃO!⭐ Domingo tem clássico pelo Campeonato Brasileiro!🔥⚫️⚪️ pic.twitter.com/3Zew7kfl0A — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 9, 2021

Escalações de Vasco x Botafogo

Para o confronto de domingo (10), Luxemburgo não terá Léo Matos, que está suspenso, e Ricardo Graça. O zagueiro precisou passar por uma cirurgia de apendicite aguda, e então desfalcará o Vasco nas próximas rodadas.

Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu (Cayo Tenório), Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Juninho; Vinícius, Germán Cano e Talles Magno.

Já o Fogão não terá os atletas Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi, todos suspensos.

Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Rafael Forster, Victor Luis; Zé Welison, Cícero, Bruno Nazário; Warley (Lecaros), Kalou (Rhuan), Pedro Raul.

Outros jogos da rodada

São Paulo x Santos – 16h

Flamengo x Ceará – 16h

Atlético GO x Bahia – 18h15

Internacional x Goiás – 18h15