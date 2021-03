Veja como funciona o Campeonato Carioca 2021

Uma das competições mais complexas do país, sem dúvida é o Campeonato Carioca. Dividido em Taça Rio e Taça Guanabara, o Estadual costuma confundir a cabeça dos torcedores. No entanto, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) mudou o regulamento para a temporada de 2021, afim de deixar a competição mais simples e diminuir a quantidade de jogos, em razão do calendário apertado por conta da pandemia de Covid-19. Confira como funciona o Campeonato Carioca 2021.

Como funciona o Campeonato Carioca 2021?

A partir desta temporada, o Campeonato Carioca passará a ter um novo formato, modelo que então está garantido até 2022. Agora, a competição terá turno único, mas no qual os 12 times participantes do Estadual se enfrentarão nas 11 rodadas da fase de grupos, em pontos corridos. O modelo é então diferente das edições passadas, na qual o campeonato ocorria em dois turnos.

Os quatro primeiros colocados da chave farão a semifinal, e por fim, a final, em jogos de ida e volta, para definir o campeão do Campeonato Carioca 2021.

- PUBLICIDADE -

Taça Rio e Taça Guanabara

Antes disputado em dois turnos, o Estadual do Rio de Janeiro tem agora apenas um, e com isso, a Taça Rio e Taça Guanabara perderam um pouco o protagonismo. No entanto, elas não deixarão de existir, mas os seus formatos foram alterados.

O campeão da Taça Guanabara será o clube que terminar as 11 rodadas da fase de grupos na liderança da competição. Enquanto a Taça Rio, será disputada pelos clubes que ficarem entre o quinto e oitavo lugar, em confronto no formato de mata-mata.

Quais as datas do Campeonato Carioca?

Antes previsto para iniciar no final do mês de fevereiro, o Campeonato Carioca começou no dia 2 de março. Os jogos da fase de grupos terminam no dia 25 de abril e logo em seguida começam os mata-matas.

Quais os times do Campeonato Carioca 2021?

No total, 12 clubes disputam o Campeonato Carioca de 2021. Ademais, são eles:

- PUBLICIDADE -

Bangu

Boavista

Botafogo

Flamengo

Fluminense

Macaé

Madureira

Nova Iguaçu

Portuguesa

Resende

Vasco

Volta Redonda

Quais equipes caem para a série B do Estadual?

No formato do Campeonato Carioca de 2021 apenas um clube será rebaixado para a segunda divisão, sendo então este o último colocado da fase de grupos, após as 11 rodadas iniciais.

Quais os maiores campeões do Campeonato Carioca?

O Flamengo lidera a lista entre os maiores vencedores do Campeonato Carioca. Com o título na temporada passada, o Rubro-negro chegou então a 36 conquistas de Estadual, e lidera com sobras na liderança.

Em segundo lugar aparece o Fluminense com 31, seguido pelo Vasco que tem 24 e o Botafogo com 21. Por fim, América-RJ (7), Bangu (2), São Cristóvão (1) e Paissandu (1) fecham a lista.

+ Veja onde assistir aos jogos da Fase 2 da pré-libertadores 2021