Veja o que as jogadoras do Corinthians declararam sobre Cuca

A contratação de Cuca continua dando o que falar, e neste domingo, 23, as jogadoras do Corinthians se manifestaram pela primeira vez em relação a contratação do técnico. Veja o texto publicado nas redes sociais.

O que as jogadoras do Corinthians disseram?

Através das redes sociais, as jogadoras do futebol feminino do Corinthians comentaram a polêmica contratação do técnico Cuca pela equipe masculina. Isso porque, Corintianos e Corintianas lembraram o episódio de 1987, quando Cuca e outros três jogadores do Grêmio foram acusados de terem tido relação sexual com uma menina de 13 anos, na Suíça.

Veja o texto:

Estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. 'Respeita As Minas' não é uma frase qualquer. É, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias"

Tamires Dias, capitã do elenco, também compartilhou a mensagem.

