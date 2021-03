Veja os jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol

A 28ª rodada do Campeonato Espanhol tem início na sexta-feira, 19 de março, com todos os dez jogos programados para o fim de semana. O líder Atlético de Madrid recebe o Alavés, enquanto o Barcelona, em segundo lugar, visita o Real Sociedad. Então, veja quais são os jogos do Campeonato Espanhol.

Classificação do Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid segue em primeiro lugar no Campeonato Espanhol com a vantagem de quatro pontos sob o Barcelona, vice-líder com cinquenta e nove. Por outro lado, o Real Madrid vem em terceiro lugar com cinquenta e sete lutando para destronar o grande rival da Catalunha.

Enquanto isso, na parte de baixo da tabela, Alavés, Eibar e Huesca buscam se afastar da zona de rebaixamento de qualquer maneira.

Ademais, confira a tabela completa do Campeonato Espanhol aqui.

Confira todos os Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol

Ademais, a 28ª rodada do Campeonato Espanhol tem início na sexta-feira (19), terminando no domingo (21) com todas as dez partidas. Então, saiba quais são e os horários de cada um.

Sexta-feira 19/03

Betis x Levante – 17h

No sábado 20/03

Ath. Bilbao x Eibar – 10h

Celta de Vigo x Real Madrid – 12h15

Huesca x Osasuna – 14h30

Real Valladolid x Sevilla – 17h

No domingo 21/03

Getafe x Elche – 10h

Valencia x Granada – 12h15

Villarreal x Cádiz – 12h15

Atlético de Madrid x Alavés – 14h30

Real Sociedad x Barcelona – 17h

