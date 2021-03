Vélez x Boca Juniors: onde assistir ao jogo do Argentino – 07/03/2021

Vélez e Boca Juniors se enfrentam neste domingo (07) a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em jogo da quarta rodada do Campeonato Argentino. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Vélez x Boca Juniors: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Vélez está em primeiro lugar do grupo B com nove pontos, ou seja, tem três vitórias e nenhuma derrota. Se quiser continuar dessa maneira, precisa somar pontos no confronto deste domingo. Para isso, entra em campo sem nenhuma nova baixa em seu plantel.

Por outro lado, o Boca não desempenha um bom começo de temporada, já que aparece em 6º com cinco, sendo uma vitória e dois empates. Então, no jogo de hoje, Izquierdoz e Salvio não aparecem na lista de convocação.

Possíveis escalações de Vélez x Boca Juniors

Possível Vélez: Hoyos; Ortega, Abram, Amor, Guidara; Mancuello, Galdames; Almada, Orellano, Janson; Lucero.

Possível Boca Juniors: Andrada; Capaldo, Zambrano, Lopez, Fabra; Cardona, Medina, Jara, Campuzano; Villa, Zárate.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana pela terceira rodada do Campeonato Argentino. Na sexta-feira (26), o Vélez venceu o Argentino Juniors por 2 a 0 jogando fora de casa.

Enquanto isso, o Boca ficou no empate em 1 a 1 com o Sarmiento em casa.

