Venezuela x Argentina feminino: onde assistir a Copa América (21/07)

É decisão na Copa América! As seleções de Venezuela x Argentina feminino se enfrentam na noite desta quinta-feira, 21 de julho, pela última rodada do grupo B, a partir das 21h (Horário de Brasília). O palco do confronto será o Estádio Centenário de Armenia, na cidade colombiana de Armenia. Fique esperto e confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Venezuela x Argentina feminino hoje?

O jogo da Venezuela x Argentina feminino hoje não tem transmissão nem pela TV como online, a partir das 21h (Horário de Brasília), diretamente do Estádio Centenário de Armenia nesta quinta-feira.

Sem transmissão pela televisão ou online, o torcedor não tem nenhuma maneira de acompanhar o duelo desta quinta, decisivo na fase de grupos da Copa América Feminina.

A única opção que o torcedor tem curtir e ficar por dentro dos lances da partida é através das redes sociais de cada seleção, seja @Argentina ou @FemeninoFVF. Lembrando que NÃO tem imagens do jogo de futebol.

Horário : 21h (Horário de Brasília)

: 21h (Horário de Brasília) Onde assistir Venezuela x Argentina feminino: Sem transmissão

Sem transmissão Local: Estádio Centenário de Armenia, em Armenia, na Colômbia

Venezuela e Argentina na Copa América Feminina

Com 6 pontos conquistados, a Venezuela é a grande revelação do torneio feminino. Com duas vitórias e uma derrota, a equipe vem na 3ª posição da tabela do grupo B podendo se classificar até a semifinal. Para terminar na liderança, o grupo precisa vencer, torcer por tropeço do Brasil e descontar a diferença com o Brasil, o que promete ser impossível.

Do outro lado, a Argentina faz uma campanha excepcional na Copa América Feminina. Na vice-liderança com 6 pontos, tem vantagem no saldo de gols com relação ao adversário do jogo desta quinta-feira. Por isso, se quiser chegar até a próxima fase, a vitória á essencial. Até aqui, venceu o Peru e o Uruguai, mas perdeu para o Brasil na rodada de estreia.

Como está a classificação da Copa América Feminina 2022

São dez seleções da América do Sul brigando primeira fase da Copa América Feminina. No grupo B, as equipes de Brasil, Argentina e a Venezuela, a grande supressa da competição, disputam a liderança e a classificação para as semifinais.

Já pelo grupo A, as equipes de Colômbia e Paraguai conquistaram a vaga para a próxima fase do torneio. Já a Bolívia, por exemplo, foi eliminada junto com o Equador. O Chile ficou com a vaga para o quinto lugar.

Para não perder nenhum lance da última rodada, confira a classificação e não perca nenhum lance.

GRUPO A

1 Colômbia – 9 pontos

2 Paraguai – 6 pontos

3 Chile – 6 pontos

4 Equador – 3 pontos

5 Bolívia – 0 ponto

GRUPO B

1 Brasil – 9 pontos

2 Argentina – 6 pontos

3 Venezuela – 6 pontos

4 Uruguai – 3 pontos

5 Peru – 0 ponto

+ Camisa 7 do Corinthians terá novo dono; saiba quem é o jogador