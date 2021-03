Verona x Atalanta: onde assistir ao vivo, horário e escalação (21/03)

Verona e Atalanta se enfrentam neste domingo (21) a partir das 08h30 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Detalhes da transmissão ao vivo de Verona x Atalanta

Transmissão ao vivo de Verona x Atalanta

Jogo: Verona x Atalanta

Competição: Itália Série A

Data: 21 de março de 2021

Horário de início: 08h30, 21 de março de 2021 (horário de Brasília)

Estádio: Stadio Marcantonio Bentegodi

ONDE ASSISTIR AO VIVO

No canal Bandsports, na tv fechada. SKY: 210, CLARO/NET:75, VIVO: 463, OI TV:168

No streaming Estádio TNT. A assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

O time do Verona aparece em 9ª posição com trinta e oito pontos. Dessa maneira, venceu dez jogos, empatou oito e perdeu nove. Se quiser garantir uma vaga em competições internacionais, precisa continuar somando vitórias. Em seu plantel, não possui novas baixas.

Enquanto isso, a Atalanta segue na parte de cima, em 4º, brigando pela liderança. Com cinquenta e dois pontos, precisa contar com tropeços dos adversários nesse domingo. Então, não tem em seu elenco Gosens, Hateboer e Sutalo.

Possíveis escalações de Verona x Atalanta

Possível Verona: Silvestri; Ceccherini, Magnani, Gunter; Faraoni, Lazovic, Veloso, Tameze; Barák, Zaccagni, Lasagna.

Possível Atalanta: Gollini; Djimsiti, Toloi, Romero; Maehle, de Roon, Freuler, Ilic; Pessina, Zapata, Muriel.

Últimos jogos

Ademais, o Verona entrou em campo pela última vez no sábado passado (13) em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Contra o Sassuolo, perdeu por 3 a 2.

Enquanto isso, a Atalanta enfrentou o Real Madrid na terça-feira (16) pelas oitavas da Champions League e perdeu por 3 a 1.

