Verona x Atalanta: onde assistir, horário e escalações – 12/12

Abrindo a décima sétima rodada do Campeonato Italiano neste domingo, 12/12, as equipes de Verona x Atalanta se enfrentam a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi. Com transmissão ao vivo pela TV fechada, saiba onde vai passar o jogo de hoje.

Onde assistir Verona x Atalanta: O canal ESPN 2 disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo neste domingo.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, cidade de Verona, na Itália

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em décimo lugar com 23 pontos no Campeonato Italiano, o Verona conseguiu a vitória na última rodada diante do Venezia mas, até o momento, não conseguiu mostrar o seu melhor desempenho em campo e sequer resultados diferenciados. Por isso, contando com a força da torcida em casa, espera dar a confiança necessária aos jogadores para garantir o resultado positivo em seu favor.

Enquanto isso, a Atalanta briga na parte de cima ao ocupar a quarta posição com 34 pontos, isto é, venceu até o momento da competição dez jogos, empatou quatro e perdeu outros dois confrontos. Dessa maneira, se vencer o jogo deste domingo, consegue empatar com os primeiros colocados e seguir firme rumo à liderança.

Escalações de Verona x Atalanta:

Barak, Gunter, Dawidowicz e Frabotta estão indisponíveis no jogo de hoje.

Para o técnico Gian Piero Gasperini apenas Gosens está fora.

Verona: Montipo; Ceccherini, Magnani, Casale; Ilic, Veloso, Lazovic, Tameze, Faraoni; Caprari, Simeone

Atalanta: Musso; Rafael Tolói, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Zapata, Illic

