Verona x Cagliari: onde assistir, horário e escalações – 30/11

As equipes de Verona x Cagliari entram em campo nesta terça-feira, 30/11, às 16h45 (horário de Brasília) em confronto válido pela décima quinta rodada do Campeonato Italiano jogando no Estádio Marcantonio Bentegodi. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Verona x Cagliari: O confronto entre Verona e Cagliari hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, cidade de Verona, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na décima posição do Campeonato Italiano com 19 pontos, o Verona faz um bom início de temporada ao ganhar cinco confrontos, empatar em quatro deles e perder cinco. Porém, se garantir os três pontos nesta terça-feira e jogando em casa, sobe quatro posições e dorme na sexta posição, enquanto torce por tropeços dos rivais.

Enquanto isso, o Cagliari não vem bem na temporada do Campeonato Italiano já que está na zona de rebaixamento com 8 pontos, ou seja, ganhou somente um jogo, empatou cinco e perdeu oito até agora. Dessa maneira, se quiser se despedir da degola, tem que levar o triunfo para casa nesta terça-feira.

Escalações de Verona x Cagliari:

Frabotta, Hongla e Kalinic seguem indisponíveis ao time anfitrião.

Para os anfitriões, Diego Godin e Paolo Farago estão fora por lesões, enquanto o goleiro Cragno não jogará hoje por motivos familiares, de acordo com a convocação do clube.

VERONA: Montipo; Ceccherini, Dawidowicz, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Barák; Simeone

CAGLIARI: Aresti; Cáceres, Ceppitelli, Carboni; Nández, Bellanova, Grassi, Marin, Henrique; Pedro, Baldé

