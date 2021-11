Verona x Empoli: saiba onde assistir ao jogo, horário e escalações (22/11)

Em confronto direto pela décima terceira rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Verona x Empoli se enfrentam nesta segunda-feira, 22/11, a partir das 14h30 (horário de Brasília) no Estádio Marcantonio Bentegodi . Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao jogo.

Onde assistir Verona x Empoli: O confronto entre Verona e Empoli terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, responsável por passar o jogo de hoje já que não possui transmissão pela televisão.

Data: 22 de novembro de 2021

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, cidade de Verona, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem perder por quatro rodadas, o elenco do Verona vem surpreendendo na temporada do Campeonato Italiano. Ocupando a décima posição com 16 pontos, venceu até o momento quatro jogos, empatou também quatro e perdeu os outros quatro jogos. Por isso, se quiser subir na classificação, tem que ganhar o confronto.

Enquanto isso, o Empoli vem logo atrás em décimo primeiro lugar também com 16 pontos, mas contabilizando cinco jogos vencidos, um empate e seis derrotas até aqui. Visando a parte de cima da classificação, os visitantes precisam colocar o melhor de si nos gramados para quem sabe buscar uma vaga em torneios internacionais.

Escalações de Verona x Empoli

Os anfitriões não poderão contar com Kalinic, Bessa, Frabotta, Ilic e Lazovic para o confronto desta segunda, enquanto os visitantes não tem novas baixas no plantel de jogadores.

VERONA: Montipo; Ceccherini, Gunter, Dawidowicz; Veloso, Tameze, Casale, Faraoni; Caprari, Barak; Simeone

EMPOLI: Vicario; Fiamozzi, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Henderson, Di Francesco, Pinamonti

