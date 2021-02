Verona x Juventus: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (27/02)

Verona e Juventus se enfrentam neste sábado (27) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, na Itália, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe da Juve diminui a diferença com o líder. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Verona x Juventus: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal TNT, na tv fechada

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como vem as equipes para o jogo?

A equipe do Verona aparece em9ª posição com trinta e quatro pontos. Portanto se vencer o confronto, pula uma posição e se aproxima ainda mais da parte de cima da tabela. Então, para o jogo de hoje, o time anfitrião não possui novas lesões em seu plantel.

Enquanto isso, a Juve em terceiro lugar tem a chance de diminuir para apenas um ponto, ou seja, quarenta e oito, a diferença com a vice-líder Inter de Milão. Para isso, é preciso garantir os três pontos neste sábado. Então, para o jogo de hoje, Pirlo não pode contar com Morata e Dybala, enquanto Bernardeschi pode ser titular.

Possíveis escalações

Possível Verona: Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Ilic, Faraoni, Tameze, Lazovic; Barák, Zaccagni, Lasagna.

Possível Juventus: Szczesny; Alex Sandro, Demiral, De Ligt, Danilo; Bentacur, McKennie, Bernardeschi, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Últimos jogos de Verona e Juventus

Pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes entraram em campo no último fim de semana. O Verona ficou no 2 a 2 com o Genoa jogando no sábado (20) fora de casa.

Por fim, a Juve venceu por 3 a 0 o Crotone na segunda (22).

