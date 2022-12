VÍDEO: gato invade entrevista de Vini Jr, é jogado no chão e web critica

Um pequeno intruso apareceu na entrevista coletiva de Vini Jr nesta quarta, 7 de dezembro. Enquanto o astro respondia perguntas dos jornalistas, um gato subiu na bancada da Seleção. Veja o momento que o gato invade entrevista e é retirado por funcionário da CBF. O vídeo rodou as redes sociais, gerando muita revolta e críticas dos torcedores.

A CBF e o assessor ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

O que aconteceu na entrevista do Vini Jr na Copa do Mundo?

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o assessor da CBF, Vinicius Rodrigues, tirando o gato da bancada da Em entrevista coletiva de Vini Jr, e arremessando o animal para o chão. A ação agressiva do integrante da equipe da seleção brasileira revoltou os seguidores brasileiros.

No Twitter, torcedores lembraram que esse não é a maneira correta de pegar o animal, criticando o assessor. Já no Instagram, usuários foram até a página da CBF cobrar um posicionamento da entidade e até mesmo respostas do funcionário sobre o fato.

Assista ao momento em que assessor retira o gato da mesa.

🚨AGORA: Gato invade coletiva de imprensa da CBF com Vinicius Jr. pic.twitter.com/ldju0Hx1b8 — CHOQUEI (@choquei) December 7, 2022

Em minutos, a cena viralizou e foi amplamente criticada e já há torcedores pedindo a demissão do assessor.

"O maluco da CBF pegou o gato todo errado na coletiva do @vinijr e jogou ele pra baixo, tadinho mano. E eu percebi o descontentamento do Vini na hora, que dó bixo", criticou um torcedor.

o maluco da CBF pegou o gato todo errado na coletiva do @vinijr e jogou ele pra baixo, tadinho mano. E eu percebi o descontentamento do Vini na hora, que dó bixo. — douglaaao (@douglaxhg) December 7, 2022

CARALHO IRMÃO, CUSTAVA PEGAR O GATO DIREITO???? EAE CBF KRL — Thiago Rodrigues 🦅 (@Thirodriiguess) December 7, 2022

Tinha 197 jeitos diferentes de tirar o gato da mesa da coletiva e o imbecil da CBF escolheu um que só é menos pior que dar um tiro ou um chute no bicho — The LULAst Fábeo™ (@TheLastFabeo) December 7, 2022

Não achei graça p* nenhuma! Demita o cara que tirou o gato e totalmente desnecessário!! Faça alguma coisa, @CBF_Futebol!!! https://t.co/GBI99VIoEO — Daniel Margotto (@DanMargotto) December 7, 2022

Quando é o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira volta a jogar na próxima sexta-feira, 9 de dezembro, contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar. A bola rola ao meio dia (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação.

O duelo entre Brasil e Croácia vai definir quem avança para a semifinal da Copa para jogar contra o vencedor entre Holanda e Argentina.

A partida será transmitida ao vivo na Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, FIFA+, portal GE e Canal do Casimiro de graça.

