Quando começa a semifinal da Copa do Mundo 2022?

A semifinal é a fase mais decisiva da Copa do Mundo. Os vencedores se classificam para a decisão do título, enquanto os perdedores vão para a briga ao terceiro lugar. Com a final cada vez mais perto, quando começa a semifinal da Copa do Mundo? Confira a tabela completa com os dias e horários.

Datas da semifinal da Copa do Mundo 2022

Depois de vencerem os seus desafios nas quartas de final, as quatro seleções classificadas jogam a semifinal da Copa do Mundo na terça (13 de dezembro) e quarta-feira (14 de dezembro), ambos às 16h, horário de Brasília.

O Estádio Lusail e o Al Bayt foram os escolhidos para sediarem as semifinais respectivamente. O primeiro vai ser o palco da grande final, enquanto o segundo recebeu a cerimônia de abertura em 20 de novembro, assim como o duelo entre Catar e Equador.

A Seleção Brasileira joga as quartas de final contra a Croácia. Se vencer, pode jogar contra a Argentina, se a albiceleste vencer a Holanda. Do outro lado da chave, Inglaterra e França protagonizam clássico do futebol, enquanto Portugal e Marrocos vão definir em confronto acirrado.

Terça-feira, 13 de dezembro | 1º jogo da semifinal

Brasil ou Croácia X Argentina ou Holanda

Que horas? 16h (Horário de Brasília) no Estádio Lusail

Onde assistir: TV Globo, SporTV, Youtube do Casimiro, FIFA+ e GE

Quarta-feira, 14 de dezembro | 2º jogo da semifinal

Inglaterra ou França X Portugal/Marrocos ou Portugal/Suíça

Que horas? 16h (Horário de Brasília) no Estádio Al Bayt

Onde assistir: TV Globo, SporTV, Youtube do Casimiro, FIFA+ e GE

Como funciona a semifinal?

A semifinal é a uma partida que classifica para a final do campeonato. Na Copa do Mundo, ela é sempre jogada em partida única, ou seja, as seleções têm apenas uma chance para lutar pela vaga na decisão.

Na fase de grupos, as trinta e duas seleções jogam três rodadas em pontos corridos. No mata-mata, entre as oitavas de final, quartas, semifinal e a final, todos os confrontos são eliminatórios, isto é, quem ganha se classifica ou é campeão enquanto quem perde está eliminado.

Não tem classificação ou qualquer tipo de pontuação na semifinal. Além disso, em caso de empate, a prorrogação será iniciada logo após o fim do segundo tempo. São dois tempos de 15 minutos sem a regra do "gol dourado".

Em caso de igualdade no placar, as penalidades são realizadas. Os dois técnicos definem os jogadores e, quem fizer mais gols nos pênaltis, avança para a final do Mundial da FIFA.

Cartões amarelos são zerados na semifinal

De acordo com o regulamento da FIFA, todos os cartões amarelos são zerados na semifinal da Copa do Mundo. Isso significa que qualquer jogador da seleção não terá que se preocupar em ser suspenso para a final.

A única possibilidade de o jogador ficar fora da decisão em 18 de dezembro é se tomar o vermelho na semifinal. Aí, terá que cumprir a partida de suspensão. Em caso de violência ou lesões graves contra o adversário, sanções maiores serão realizadas pela entidade.

Os cartões amarelos só valem da fase de grupos até as quartas de final.

Quem o Brasil pode pegar na final da Copa?

Se o Brasil passar das quartas e da semifinal, vai jogar no domingo, 18 de dezembro, no Estádio Lusail, às 12h (horário de Brasília) contra Inglaterra, França, Marrocos ou Portugal.

Como a equipe brasileira está em um lado da chave, ela só pode enfrentar na decisão os adversários do outro lado do chaveamento, ou seja, os sobreviventes nas quartas de final.

Nas oitavas, Portugal despachou a Suíça, enquanto Marrocos eliminou a Espanha, campeã em 2010, nos pênaltis. Também do outro lado da chave, os franceses eliminaram a Polônia enquanto a Inglaterra venceu Senegal de goleada.

