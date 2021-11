VÍDEO: Raphinha homenageia Marília Mendonça em gol pelo Leeds

O atacante Raphinha, do Leeds, foi outro atleta a homenagear Marília Mendonça, após a morte da cantora na sexta-feira, 5, em acidente aéreo. Na partida diante do Leicester pela 11ª rodada da Premier League, hoje, 7, o jogador retirou a camisa de jogo ao marcar seu gol e mostrou uma escrita “Descansa em paz rainha da sofrência”.

Raphinha homenageia a cantora Marília Mendonça

A partida entre Leeds x Leicester ainda estava em 0 a 0 quando aos 25 minutos da etapa inicial, Raphinha cobrou falta direto para o gol e abriu o placar do confronto. Na comemoração, o atacante repetiu o que Neymar fez no sábado, 6, e mostrou uma camisa em homenagem à cantora Marília Mendonça.

“Descansa em paz rainha da sofrência”, essas foram as palavras presentes na camiseta do atacante brasileiro Raphinha, que também se solidarizou com a morte de Marília Mendonça. Por retirar o uniforme, o atleta recebeu o cartão amarelo do árbitro da partida.

Convocado por Tite para servir o Brasil nos próximos jogos das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo 2022, o atacante se apresenta à seleção na próxima segunda-feira, 8.

Assista ao vídeo:

Cantora morre em acidente aéreo

A cantora Marília Mendonça morreu nesta sexta-feira, 5, em um acidente aéreo. A artista e mais quatro pessoas, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto, estava a bordo de uma aeronave bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ.

O avião caiu na zona rural de Piedade de Caratinga (MG) e nenhum dos passageiros sobreviveu a queda. Marília Mendonça recebeu diversas homenagens do mundo do futebol e, além de Raphinha e Neymar, clubes brasileiros postaram mensagens em suas redes sociais lamentando a morte da jovem cantora de 26 anos.

A artista deixa um filho de quase dois anos de idade.

