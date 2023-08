Vai ter Brasil x Argentina na Copa do Mundo Feminina em 2023?

Tanto no futebol masculino e feminino, o torcedor sabe que Brasil e Argentina são rivais. Ambas as seleções estão na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina em 2023, mas elas vão se enfrentar em algum momento? Veja o caminho de cada elenco e o que esperar da competição.

Quando vai ser o jogo do Brasil x Argentina na Copa?

Assim como no ano passado, no Mundial da FIFA de futebol masculino, a única chance que Brasil e Argentina tem de se enfrentar na Copa do Mundo Feminina é na final, em 20 de agosto no Estádio Accor, em Sydney.

Em resumo, Brasil x Argentina estão em chaves diferentes, por isso não podem jogar entre si oitavas de final, quartas de final e semifinal. A única maneira de existir um clássico entre as seleções é na final da Copa do Mundo Feminina.

Em grupos diferentes na primeira fase do torneio de 2023, as seleções possuem caminhos diferentes e, por isso, não tem como o clássico sul-americano acontecer. O Brasil está no grupo F enquanto a Argentina pertence ao grupo G, com ambas lutando pela classificação às oitavas de final.

A Seleção Brasileira vai brigar na terceira e última rodada da fase de grupos contra a Jamaica para carimbar o seu passaporte rumo às oitavas. A Argentina, enquanto isso, terá que vencer a Suécia.

Apesar da rivalidade dentro e fora de campo, Brasil x Argentina possuem uma similaridade: nunca venceram a Copa do Mundo Feminina. No masculino, ambas já levantaram o troféu da FIFA com a vantagem para os brasileiros.

O Brasil disputou todas as nove edições do Mundial enquanto a Argentina só disputou quatro, em 2003, 2007, 2019 e 2023, sem nunca passar da fase de grupos do torneio. O elenco soma onze partidas, sem nenhuma vitória em sua história.

A Seleção Brasileira, por outro lado, é uma das únicas equipes que já entrou em campo em todas as edições, ao lado dos Estados Unidos. Em 2007, o elenco chegou até a final da competição mas, contra a Alemanha, perdeu por 2 a 0 na final.

Seleção brasileira vai pegar quem nas oitavas de final?

A Seleção Brasileira pode enfrentar a Alemanha, Colômbia ou Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, a depender da posição em que terminar na fase de grupos.

Com o chaveamento determinado pela FIFA, o Brasil terá pela frente grandes adversários. Se passar em primeiro lugar no grupo F vai jogar contra o segundo colocado do grupo H, mas se avançar em segundo ai jogará contra o líder da chave ao lado.

Com França na liderança, Jamaica em segundo lugar, Brasil em terceiro e Panamá já eliminado, o grupo F está completamente embolado. As brasileiras precisam ganhar das jamaicanas na última rodada por qualquer resultado, enquanto o empate contra a Jamaica e a derrota da França para o Panamá também garante a vaga, eliminando as francesas.

Os jogos das oitavas de final estão marcados para terça-feira, 08 de agosto.

Terça-feira, 08/08 às 08h

1º F x 2º H

Terça-feira, 08/08 às 05h

1º H x 2º F

