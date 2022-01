Vila Nova x Goiatuba: onde assistir e horário do jogo hoje – 25/01

Pela primeira rodada do Campeonato Goiano, as equipes se enfrentam nesta terça-feira ao vivo

Abrindo a temporada do Campeonato Goiano, as equipes de Vila Nova x Goiatuba se enfrentam nesta terça-feira, 25/01, com o juiz apitando o início a partir das 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Vila Nova x Goiatuba ao vivo

A partida entre Vila Nova e Goiatuba terá transmissão ao vivo do portal Eleven Sports, disponível de graça para todo o Brasil através do site (www.elevensports.com) e também no aplicativo para Android e iOS.

O jogo será pela noite, a partir das 19h30, seguindo o horário de Brasília, nesta terça-feira, 25 de janeiro de 2022, no Estádio Olímpico em Goiânia, no estado de Goiás.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports de graça no site (www.elevensports.com) e aplicativo

Escalações de Vila Nova e Goiatuba

As equipes entra em campo nesta terça-feira com todo o vapor necessário para faturar os três pontos na primeira rodada da competição. O Vila Nova, atual vice-campeão, espera dar a volta por cima este ano e faturar o título, contando com novas contratações no elenco.

Já o Goiatuba também vem diferente para os gramados da competição em 2022. Preparado, pretende dar trabalho em campo para o grande favorito do Goiano do início ao fim por seu grupo.

Escalação do jogo do Vila Nova: Georgemy; Rafael Donato, Renato, Willian Formiga, Diogo; Arthur Rezende, Pedro Bambu, Wagner, Matheuzinho; Clayton, Johnatan Cardoso

Escalação do jogo do Goiatuba: Wendel; Paulo Henrique, Alex Augusto, Everton, Flávio; Murilo, João Paulo, Thales, Alison; Chiquinho, João Pedro

Como funciona o Campeonato Goiano?

Doze equipes disputam a temporada do Campeonato Goiano em 2022. Divididos em dois grupos, A e B, com seis cada, os participantes se enfrentam entre si por dez rodadas onde cada confronto acontece duas vezes.

Os quatro primeiros avançam para a próxima fase enquanto os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão estadual. Nas quartas de final os jogos acontecem no sistema de ida e volta, seguindo até a semifinal e a final.

GRUPO A: Anápolis, Goianésia, Goiás, Grêmio Anápolis, Jataiense, Morrinhos

GRUPO B: Aparecidense, CRAC, Atlético-GO, Vila Nova, Iporá e Goiatuba

