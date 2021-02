Vila Nova x Palmas (2/2): onde assistir oitavas de final da Copa Verde

Vila Nova e Palmas (TO) encerram nesta terça-feira (2), o duelos das oitavas de final da Copa Verde. A partida aconteceria no dia 25 de janeiro, mas após o trágico acidente aéreo envolvendo a equipe tocantinense, a CBF decidiu adiar a partida. A bola rola às 16h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

+ Quem são os jogadores que estavam no avião que caiu em Palmas hoje

Onde assistir Vila Nova x Palmas na Copa Verde?

A partida entre Vila Nova e Palmas não terá transmissão da TV aberta. No entanto, a TV Brasil exibe a Copa Verde ao vivo, nos canais fechados.

Hoje pela manhã realizamos uma coletiva no CT para tratar dos nossos desafios. O espírito é de continuidade! Uma força tarefa está sendo feita para seguir o planejamento 2021 e honrar a memória e o legado daqueles que não estão mais aqui. Vamos em frente, por eles. 🖤💛💙 pic.twitter.com/BsqPmkR6pq — Palmas Futebol (@PalmasFutebol) January 28, 2021

Jogos das oitavas de final da Copa Verde

Atlético-AC 1 x 5 Manaus

Cuiabá 2 x 1 Aparecidense

Luverdense 1 x 2 Brasiliense

Atlético-GO 5 x 1 Sinop

Remo 1 x 0 Gama

Rio Branco-AC 1 x 3 Independente (PA)

Paysandu 4 x 1 Galvez

Vila Nova x Palmas – 16h

Como Vila Nova e Palmas chegam para o jogo?

Logo depois de vencer o Remo, no segundo jogo da final da Série C, e decretar o título de campeão do campeonato, o Vila retorna a campo nesta terça (2). Com o placar agregado de 8 a 3, os goianos não tiveram dificuldades para ficar com o caneco, mas devem jogar com uma equipe mista contra o Palmas. Isso porque o treinador Márcio Fernandes também pensa nos duelos de quartas de final do Campeonato Goiano, no dia 3.

Já a equipe do Palmas, retorna a campo após o trágico acidente aéreo que matou quatro jogadores do clube e seu presidente. O avião que iria para Goiânia, justamente para o jogo contra o Vila Nova, caiu logo depois de decolar

Fazendo sua estreia na Copa Verde, a 1ª fase o clube eliminou o Real Noroeste (ES), ao vencer o jogo por 2 x 0. Já o time do Vila disputa a competição pela segunda vez. A primeira ocorreu em 2016.