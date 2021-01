Vila Nova x Santa Cruz: onde assistir e escalações do confronto

Vila Nova x Santa Cruz se enfrentam neste sábado, às 17h, em jogo válido pela penúltima rodada da segunda fase da Série C. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

+ Zagueiro Ricardo Graça, do Vasco, passa por cirurgia de apendicite aguda

Onde assistir o confronto entre Vila Nova x Santa Cruz?

A partida entre não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o DAZN exibe o confronto na tv fechada a partir das 17h.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como as equipes chegam para o confronto?

Pertencentes ao Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o confronto então entre Vila Nova x Santa Cruz é o penúltimo desta fase, e quem vencer, pode se aproximar da classificação.

Com cinco pontos, a equipe pernambucana é a terceira colocada do grupo. No entanto, os goianos estão logo atrás e somam quatro. Entretanto a equipe amarga a quarta e última colocação do grupo.

Na última rodada, o Santa recebe o Brusque, em sua casa, enquanto o Vila viaja até Itu para pegar o Ituano.

Escalações:

Vila Nova: Fabrício; Celsinho, Rafael Donato, Adalberto e Mário Henrique; Yuri, Dudu, Pablo Roberto e Alan Mineiro; Henan e Talles.

Santa Cruz: Maycon Cleiton; Toty, Danny Morais, William Alves e Leonan (Perí); André, Paulinho (Tinga), Didira e Chiquinho; Lourenço (Victor Rangel) e Pipico.