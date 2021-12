Villarreal x Alavés: onde assistir, horário e escalações – 21/12/2021

As equipes de Villarreal x Alavés entram em campo nesta terça-feira, 21/12, a partir das 15h (horário de Brasília), em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Espanhol jogando no Estádio de La Cerámica. Confira onde vai passar o jogo de hoje com transmissão ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Villarreal x Alavés hoje: O serviço de streaming Star +, disponível por assinatura no site oficial e também por aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 15h (horário de Brasília)

15h (horário de Brasília) Local : Estádio de La Cerámica, cidade de Vila-real, na Espanha

: Estádio de La Cerámica, cidade de Vila-real, na Espanha TV: Sem transmissão

Sem transmissão LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na temporada?

O Villarreal vem de duas vitórias seguidas pelo Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira, entra em campo disposto a aumentar esse número para que, dessa maneira, alcance melhores posições na classificação. Neste momento, está em décimo primeiro lugar com 22 pontos, isto é, ganhou cinco jogos, empatou sete e perdeu também cinco.

Enquanto isso, o Alavés segue na zona de rebaixamento, travando uma intensa batalha em todas as rodadas para conseguir deixar a degola. No entanto, o elenco contabiliza mais de cinco rodadas sem garantir os três pontos, tendo somente derrotas e empates. Por fim, em décimo oitavo lugar, tem quatro vitórias, três empates e dez jogos perdidos.

Escalações do jogo de hoje:

Unai Emery não tem novas baixas para o confronto desta terça, mas Danjuma, Aurier, Dani Raba e Francis Coquelin são dúvidas.

Do outro lado, porém, o Alavés não poderá contar com Saúl García, Ximo Navarro e Matt Miazga.

Escalação do Villarreal: Rulli; Estupinan, Torres, Albiol, Foyth; Pino, Capoue, Dani Parejo, Alberto Moreno; Dia, Gerard Moreno

Escalação do Alavés: Fernando Pacheco; Rúben Duarte, Laguardia, Rodríguez, Aguirregabira; De La Fuente, Loum, Moya, Pons, Rioja; Joselu

Leia também:

Quanto Ronaldo pagou no Real Valladolid, da Espanha?