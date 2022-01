Villarreal x Levante: onde assistir, horário e escalações – 03/01

Com transmissão ao vivo, as equipes Villarreal x Levante se enfrentam nesta segunda-feira, 03/01, a partir das 15h (horário de Brasília), em partida válida pela décima nona rodada do Campeonato Espanhol no Estádio de La Cerámica . Saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje tanto na televisão como online.

Onde assistir Villarreal x Levante: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo nesta segunda-feira.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio de La Cerámica, cidade de Vila-real, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de vencer três jogos seguidos, o Villarreal entra em campo nesta segunda-feira buscando manter o ritmo positivo dos últimos dias e, quem sabe assim, atingir o seu quarto triunfo seguido. Ocupando a 10ª posição com 25 pontos, o elenco espera contar com os torcedores em casa para se manter na maré de boa sorte.

Enquanto isso, o Levante precisa do resultado positivo no confronto de hoje para deixar a zona de rebaixamento no Campeonato Espanhol. Neste momento, o time está na lanterna com apenas 8 pontos, isto é, não venceu nenhuma partidas enquanto empatou oito jogos e perdeu os outros dez.

Escalações de Villarreal e Levante:

O técnico do Submarino Amarelo, Unai Emery, não poderá contar com Peña, lesionado.

Já os visitantes não tem Roberto Soldado, expulso no jogo passado.

Villarreal: Rulli; Albiol, Foyth, Torres, Pedraza; Moreno, Parejo, Trigueros, Pino; Gerard Moreno, Dia

Levante: Cárdenas; Marc Pubill, Carlos Clerc, Duarte, Vezo; Pepelu, Morales, Campaña, de Frutos; Roger, Dani Gómez

