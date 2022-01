Vitória da Conquista x Bahia de Feira: onde assistir e horário hoje – 22/01

Pela segunda rodada, as equipes se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Baiano

Pela segunda rodada do Campeonato Baiano, as equipes de Vitória da Conquista x Bahia de Feira se enfrentam neste sábado, 22/01, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Lomanto Júnior O jogo de hoje tem transmissão ao vivo online e na TV então, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Vitória da Conquista x Bahia de Feira

A TV Educativa da Bahia vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível de graça para todo o estado da Bahia na TV aberta. Outra opção é acompanhar através do canal da TV Educativa Bahia no Youtube, com retransmissão disponível de graça para todo o público.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: TVE Bahia

LiveStream: Youtube de graça

Escalações de Vitória da Conquista e Bahia de Feira

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto deste sábado. Dessa maneira, o confronto promete ser ainda mais pegado em campo.

Escalação de Vitória da Conquista: Nilton; Tiago Santana, Tiago José, Sílvio, Rivaldo; Darlan, Matheus Chaves, Gabriel Agú; Carlinhos, Jildemar, Fabiano

Escalação de Bahia de Feira: Adilson; Igor Tavares, Paulo Paraíba, Marcelo, Alex Cazumba; Jhonata, Gustavo Henrique, Diones, Wilson Potiguar; Caique, Deon

Como estão as equipes na temporada?

O Vitória da Conquista estreou com derrota para o atual campeão do Campeonato Baiano, o Atlético de Alagoinhas, por 4 a 1 jogando fora de casa. É por isso que, jogando em casa neste sábado, o elenco promete dar o melhor de si e contar principalmente com a força de sua torcida para garantir os três pontos. Na tabela, aparece na lanterna

Enquanto isso, o Bahia de Feira ficou no empate contra o Bahia, um dos favoritos na competição pela temporada baiana. Em 2 a 2, o elenco garantiu o seu primeiro ponto na temporada, terminando em 5ª posição com a marcação em seu favor.

