Vitória x Bahia: onde assistir clássico na Copa do Nordeste 2021 – 13/3

Vitória e Bahia fazem o clássico baiano na terceira rodada da Copa do Nordeste 2021. Os clubes se enfrentam neste sábado (13), às 16h, no Estádio Barradão, em Salvador, Bahia. Enquanto o Tricolor divide a liderança do Grupo A, os Rubro-negros dividem a terceira posição da Chave B. O triunfo, pode então levar ambas equipes a liderança.

Vitória x Bahia onde assistir ao vivo Copa do Nordeste?

Onde assistir Vitória x Bahia: Fox Sports

O Clássico Ba-Vi não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto ao vivo pelo Fox Sports, na tv fechada.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

Como os clubes chegam para o jogo?

Embora tenha perdido na última rodada da Copa do Nordeste, os Rubro-negros chegam com vitória em último compromisso. Isso porque o clube venceu o Águia Negra no meio de semana pela Copa do Brasil, por 1 a 0, e avançou no torneio nacional. No Nordestão, o clube venceu o Santa Cruz, por 2 a 0, mas na rodada de estreia. No entanto, em seguida, perdeu para o Ceará por 3 a 1.

Já o Tricolor, assim como seu rival, venceu na Copa do Brasil no meio de semana. O Bahia enfrentou o Campinense, e goleou por 7 a 1, avançando então à segunda fase. Na competição nordestina, a equipe venceu o primeiro jogo contra o Salgueiro, por 3 a 2. Entretanto, empatou com o Botafogo-PB, em 1 a 1, na sequência.

Prováveis escalações de Vitória e Bahia

Provável escalação do Vitória : Lucas Arcanjo; Edvan, João Victor, Wallace e Pedrinho; Bispo, Rend e Fernando Neto (Santiago); David Conceição, Vico e Samuel (Walter).

: Lucas Arcanjo; Edvan, João Victor, Wallace e Pedrinho; Bispo, Rend e Fernando Neto (Santiago); David Conceição, Vico e Samuel (Walter). Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Bahia; Patrick, Daniel e Rodriguinho; Gabriel Novaes, Rossi e Gilberto.

Quem é freguês de quem no clássico Ba-Vi?

No total, os clubes se enfrentaram em 492 ocasiões. No entanto, o Bahia leva vantagem com 185 vitória, enquanto os Rubro-negros possuem 155. As equipes ainda somam então 152 empates na história.

Quais os jogos da 3ª rodada da Copa do Nordeste?

Salgueiro x Santa Cruz – 18h

13/3

Vitória x Bahia – 16h

Altos x Ceará – 16h

Fortaleza x Treze – 18h15

ABC x Confiança – 18h15

Botafogo-PB x Sampaio Corrêa – 20h30

14/3

CSA x CRB – 18h

17/3

Sport x 4 de Julho – 18

