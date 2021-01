Vitória x Botafogo-SP (26/1): onde assistir e escalações do jogo da Série B

Vitória e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30, no Estádio Barradão. A partida que então fecha a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, pode concretizar os baianos na segunda divisão. Isso porque, caso conquiste apenas um empate, a equipe não pode ser ultrapassada por ninguém da zona do rebaixamento. Já o Tricolor está matematicamente rebaixado e jogará a terceira divisão na próxima temporada.

Onde assistir Vitória x Botafogo pela Série B?

O Premiere exibe a partida, mas no pay-per-view. A bola rola a partidas 21h30 (horário de Brasília).

Prováveis escalações de Vitória e Botafogo

Vitória-BA: César; Van, Wallace, João Victor e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Lucas Cândido e Fernando Neto; Alisson Farias, Mateusinho e Léo Ceará.

Botafogo-SP: Igor; Raniele, Robson, Walisson Maia e Guilherme Romão; Jonata Machado, Val e Matheus Anjos; Jeferson, Ronald e Michel Douglas.

Jogos da 37ª rodada da Série B

Juventude 2 x 1 Figueirense

CSA 1 x 1 Brasil de Pelotas

Cuiabá 1 x 3 Sampaio Corrêa

Sábado – 23/1

Confiança 0 x 0 América MG

Avaí 2 x 1 Guaraní

Domingo – 24/1

Cruzeiro 0 x 0 Náutico

Ponte Preta 3 x 1 CRB

Segunda – 25/1

Operário x Chapecoense

Terça – 26/1

Oeste x Paraná – 19h15

Vitória x Botafogo – 21h30

Como Vitória e Botafogo chegam para o jogo?

Sem perder há três jogos – com dois empates e uma vitória – os baianos podem então finalmente concretizar sua permanência na Série B. Entretanto, para evitar a queda, basta empatar o confronto, que se garante na segunda divisão. Em 16º, com 42 pontos, a equipe está a três pontos do Z-4. No entanto, como falta apenas uma rodada para o término da competição, o empate salva o time do rebaixamento.

Já o Fogão está então matematicamente rebaixado. Mas em 19º, com 34 pontos, a equipe apenas cumpre tabela nesta e na última rodada da competição.