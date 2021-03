Vitória x CRB: onde assistir ao vivo jogo da Copa do Nordeste hoje – 24/3

Pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2021, Vitória e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30, no Estádio Barradão, em Salvador, Bahia. Com empate na última rodada, Rubro-negro recebe os alagoanos em busca dos três pontos para se aproximar da liderança do Grupo B. Por outro lado, o Galo também está de olho no primeiro lugar, mas do Grupo A. Ambas equipes possuem sete pontos.

Com campanhas exatamente iguais, os dois clubes têm duas vitórias, um empate e uma derrota no torneio. No entanto, enquanto os baianos passaram por Santa Cruz e Bahia, perderam para o Ceará e empataram com o Sampaio Corrêa. Os alagoanos venceram o Sport e Botafogo-PB, perderam para o Fortaleza, mas ficaram na igualdade no clássico diante do CSA.

Vitória x CRB: onde assistir jogo da Copa do Nordeste 2021

O duelo entre Vitória e CRB pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2021 no entanto não terá transmissão da tv aberta. Mas, o torcedor pode assistir o confronto na plataforma streaming do Nordeste FC, no sistema de pay-per-view. Para quem quiser ser cliente da plataforma, os valores então são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Onde será Vitória e CRB?

A partida desta quarta-feira (24) será de mando de campo dos baianos. Por isso, o confronto será realizado no Estádio Barradão, em Salvador, Bahia. A bola então rola a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Prováveis escalações do jogo

Vitória : Lucas Arcanjo; Van, Wallace, João Victor e Pedrinho; Gabriel Bispo, Guilherme Rend e Alisson Farias; David, Vico e Samuel.

: Lucas Arcanjo; Van, Wallace, João Victor e Pedrinho; Gabriel Bispo, Guilherme Rend e Alisson Farias; David, Vico e Samuel. CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Ewerton Páscoa (Diego Ivo), Gum e Guilherme Romão; Claudinei, Carlos Jatobá (Jorge Jiménez) e Diego Torres: Luidy, Hyuri e Lucão.

Tabela da 5ª rodada da Copa do Nordeste

Altos 0 x 1 Sampaio Corrêa

Sport 0 x 1 Confiança

Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz

CSA 2 x 0 Bahia

Quarta-feira

Vitória x CRB – 19h30

Salgueiro x Treze – 19h30

Quinta-feira

Botafogo-PB x Ceará – 21h

7/4

ABC x 4 de Julho – 19h30

