Vitória x Fluminense-PI: onde assistir a final da Copa do Nordeste Sub-20

Valendo o título, as equipes de Vitória x Fluminense-PI se enfrentam pela final da Copa do Nordeste Sub-20 a partir das 17h30 (horário de Brasília), neste sábado, 18/12, no Estádio Pituaçu. Dessa maneira, saiba onde assistir a final ao vivo hoje tanto pela TV como online.

Onde assistir a final da Copa do Nordeste Sub-20 Os canais SBT (BA/PI), na TV aberta para todo o Brasil e de graça, o Nordeste FC por assinatura e o Youtube da Copa do Nordeste vão transmitir o jogo de hoje pela final da Copa do Nordeste ao ao vivo neste sábado.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Pituaçu, cidade de Salvador

Arbitragem: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Transmissão: SBT (BA/PI), Nordeste FC pelo aplicativo ou site por assinatura e Youtube da Copa do Nordeste

Como estão as equipes para o jogo de hoje?

Ambas as equipes tiveram um longo caminho para alcançar a grande final da Copa do Nordeste na categoria de base Sub-20. O Vitória passou em primeiro lugar no grupo C pela segunda fase, vencendo Bahia, Jaciobá e Boca Junior. Depois, nas semis, ganhou do CRB com vantagem.

Enquanto isso, o Fluminense também teve um longo caminho até aqui. No grupo F, terminou em primeiro lugar com 12 pontos, isto é, venceu três jogos, empatou três e não perdeu nenhum. Dessa maneira, passou pelo Floresta nas semis e agora está aqui para jogar a final em busca do seu primeiro título.

Escalação de Vitória x Fluminense-PI:

As escalações estão completas para a grande final deste sábado. Ambas as equipes prometem equilibrar o duelo em busca do título e, por isso, a partida não tem favoritos.

Vitória: João Vitor; Guilherme, Ruan Santos, Israel, Ronaldo, Guilherme Kayron; Edson, Alisson, Alan Pedro, Ronaldo; Hitalo

Fluminense-PI: Sebastião; Gabriel, Batista, Esmael, Tio Pity, David; Samuel, Maurício, Ruan, Alfredo; Jhonathan

