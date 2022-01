Vitória x Juazeirense: onde assistir e horário do jogo de hoje – 16/01

O Campeonato Baiano recebe o confronto entre Vitória x Juazeirense neste domingo, 16/01, a partir das 16h (horário de Brasília), pela primeira rodada na temporada jogando no Estádio Barradão. Com transmissão ao vivo na TV do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Quando é Vitória x Juazeirense?

Pela primeira rodada do Campeonato Baiano, a partida começa às 16h deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, no Estádio Barradão, em Salvador, no estado da Bahia, Brasil.

Onde assistir e horário do jogo do Vitória ao vivo hoje?

A TV Educativa da Bahia vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todo o estado da Bahia no horário determinado.

Além de acompanhar o jogo pela televisão, os torcedores também podem assistir através da retransmissão no Youtube da TVE, disponível tanto pelo computador como para aplicativo em Android e iOS

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: TVE Bahia

LiveStream: Youtube da TVE de graça para todo o Brasil

Com o fim da Série B na temporada passada, o Vitória foi rebaixado para a terceira divisão do Brasileirão e, este ano, vai jogar com outros times que também disputam o acesso de volta à B. Porém, o foco do grupo agora se vira para o Estadual, onde buscam alcançar o máximo de vitória possíveis.

Enquanto isso, o Juazeirense acabou garantindo mais um ano na Série D após ser eliminado na segunda fase pelo Atlético do Ceará nos pênaltis durante a partida de volta. Além disso, o elenco também caiu na segunda etapa das Eliminatórias da Copa do Nordeste, mas desta vez para o Ferroviário. Por isso, vê o jogo de hoje como uma oportunidade e de recomeçar.

Escalações de Vitória e Juazeirense:

Nenhuma das equipes tem desfalques no confronto deste domingo, o que promete deixar a disputa ainda mais acirrada.

Provável escalação de Vitória: Lucas Willians; Ewerton, Salomão, Alemão, Alisson; Erik, Eduardo da Silva, Jefferson, Jadson; Samuel, David da Hora

Provável escalação de Juazeirense: Calaça; Capone, Ian, Alisson, Patrik; Daniel, Carlinhos, Eduardo, Jamerson, Enrick Junior; Wendel

