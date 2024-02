Vizela x Benfica: onde assistir o jogo do Benfica hoje (08)

O Benfica enfrenta o Vizela nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, e o Estádio do Vizela, na cidade de Caldas de Vizela, vai sediar o duelo. O jogo começa às 17h45 (de Brasília). O Benfica, maior campeão da história do torneio, busca o 27º título, enquanto o rival quer seu primeiro troféu na primeira divisão portuguesa.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

Vizela e Benfica jogam hoje, 8, a partir das 17h45, e o jogo vai ter transmissão para o Brasil pelo Star+. A partida é pela 21ª rodada do Campeonato Português, que tem o Benfica na liderança e time rival na última posição na tabela.

Quando: 8 de fevereiro de 2024

Local: stádio do Vizela, na cidade de Caldas de Vizela

Onde assistir ao vivo: ESPN2 e Star+

Campeonato Português 2024

Dezoito equipes competem na principal divisão do futebol português, a Primeira Liga, destacando-se clubes renomados como Benfica, Sporting e Porto, que também são protagonistas na Liga dos Campeões, o prestigiado torneio anual da UEFA.

A competição da Primeira Liga é composta por 34 rodadas em formato de pontos corridos. Durante a temporada, cada equipe enfrenta todas as outras duas vezes, jogando a primeira partida em seu próprio estádio e a segunda no estádio do adversário. A vitória proporciona três pontos, enquanto o empate concede um ponto a ambas as equipes. Esses pontos são cruciais para a ascensão de cada clube na classificação, visando alcançar a liderança.

Ao término da temporada, a equipe que acumular o maior número de pontos é consagrada como campeã portuguesa, e as vagas para competições europeias, como a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, são distribuídas para os times que se destacaram nas posições superiores da tabela. Por outro lado, as três últimas equipes enfrentam o rebaixamento para a segunda divisão.

Saiba quantas Champions o Benfica tem até hoje.