Volta Redonda x Macaé hoje (20/3): onde assistir ao vivo

Invicto no Campeonato Carioca 2021 e com sete pontos, o Volta Redonda busca manter a boa fase em confronto contra o lanterna Macaé, em partida válida pela 4ª rodada do Estadual. Neste sábado (20), as equipes entram em campo, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 15h30 (horário de Brasília). Veja onde assistir o confronto.

Com duas vitórias seguidas e sem perder no Cariocão 2021, o Tricolor de Aço tá de olho na liderança da competição. Na primeira rodada, o clube empatou com o Madureira, em 2 a 2, no entanto após o empate engatou uma sequência de duas vitórias seguidas, e passou por Vasco e Portuguesa ao vencer os dois jogos pelo placar mínimo.

Do outro lado, o Macaé acumula no Estadual apenas um ponto. Em três jogos, perdeu os dois primeiros, mas conseguiu um empate no último jogo. Na estreia da competição, revés para o Bangu por 1 a 0. Na sequência, o clube perdeu para o Flamengo, por 2 a 0, e empatou com o Boavista em 1 a 1. Agora, busca então seu primeiro triunfo no campeonato.

Onde assistir Volta Redonda e Macaé?

- PUBLICIDADE -

O confronto deste sábado não terá transmissão ao vivo da tv aberta e nem fechada. No entanto, o torcedor pode acompanhar o duelo pela plataforma digital única Cariocão TV. Além dos jogos, a plataforma também tem conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós-jogo. Para quem quiser ser cliente, há então três modalidades de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Onde e quando será entre Volta Redonda e Macaé?

O confronto entre Volta Redonda e Macaé pela quarta rodada do Cariocão, será de mando de campo do Tricolor de Aço. Por isso, o confronto será realizado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 15h30 (horário de Brasília) deste sábado.

Quais os jogos da 4ª rodada do Cariocão?

Flamengo x Resende

Volta Redonda x Macaé

Boa Vista x Nova Iguaçu

Bangu x Fluminense

Madureira x Portuguesa

Vasco x Botafogo

+ Cartolouco no Resende? Time anuncia jornalista no Cariocão 2021