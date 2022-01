Votuporanguense x Bahia: onde assistir e horário da Copinha – 10/01

Pela terceira rodada no grupo 1 da Copinha, as equipes de Votuporanguense x Bahia entram em campo nesta segunda-feira, 10/01, a partir das 13h15 (horário de Brasília), jogando no Estádio Municipal Dr. Plínio Marin. Com transmissão, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Bahia hoje: O Youtube do Paulistão, e os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça, vão transmitir o jogo de hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta segunda-feira.

Horário: 13h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Dr. Plínio Marin, cidade de Votuporanga

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube, Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Jogando em casa, o Votuporanguense aparece em primeiro lugar pelo grupo 1 na Copinha este ano. Grande favorito, o elenco só precisa de um empate nesta segunda-feira para consolidar-se como o líder até a próxima fase, apresentando a vantagem na hora do chaveamento.

Enquanto isso, o Bahia vem logo atrás, em segundo lugar com 4 pontos, disposto a dar o melhor de si em campo para garantir-se como o novo líder do grupo no torneio e, então, terminar a fase de grupos em primeiro lugar. Para chegar até aqui, o elenco venceu o Monte Azul e empatou com o Atlético-MT.

Escalações de Votuporanguense x Bahia:

Votuporanguense: Felipe Gustavo; Kauan, Gabriel Silva, Abraão, Jair da Cruz; João Pedro, Marcos Vinicius, Matheus Reis, Talerson; Carlos, Lucas Soares

Bahia: Gabriel; André, Pedro Borges, Vinícius Amaral, Rafael; Hiago, Cuadrado, Patrick, Raí, William; Éverton

