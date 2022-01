Nikão vai para qual time? Entenda a polêmica do jogador

A novela envolvendo o jogador Nikão, campeão da Copa Sul-Americana com o Athletico-PR na temporada passada, parece ter um novo capítulo. Preterido pelo Internacional, o jogador está pronto para assinar com outro clube do Brasil, deixando os torcedores ansiosos com a chegada do atleta. Saiba para em qual time Nikão vai jogar em 2022 e o que esperar do craque em campo.

Nikão vai para qual time no Brasil?

Ao que parece, Nikão está de malas prontas para jogar pelo São Paulo na temporada 2022. Segundo informações do portal GE, o jogador e o clube paulista já estão com negociações avançadas por contrato de quatro anos, podendo ser anunciado nas próximas horas.

Mesmo depois de marcar o gol do título na final da Copa Sul-Americana em novembro do ano passado e adquirir status de ídolo diante da torcida, Nikão não mostrou interesse em continuar no Athletico Paranaense. Em janeiro de 2022, o presidente Mario Celso Petraglia, ofereceu uma bela quantia além de quatro anos de contrato para manter o jogador, que não aceitou de cara a proposta, de acordo com informações da jornalista Nadja Mauad.

O primeiro clube a disponibilizar uma boa proposta foi o Internacional. Segundo a jornalista Nadja, o projeto apresentado pelo time gaúcho saltou os olhos jogador e seu empresário.

No entanto, a novela teve uma reviravolta entre a madrugada e a manhã do último sábado, 08/01. A negociação entre as partes se desfez, enquanto o São Paulo aproveitou e saiu na frente para mostrar uma nova proposta para obter o jogador na temporada, segundo o portal GE.

Em 2021, Nikão foi sondado por Palmeiras, Atlético-MG, Corinthians e Grêmio, além de clubes como Kashima, do Japão e o Vitória de Guimarães, de Portugal.

Acho que vale a pena ler todos os detalhes sobre a negociação – inclusive com as confirmações, como tudo aconteceu. Staff alega que tinha contrato em mãos com o Inter – Colorado confirma o acerto verbal (não contrato).Divergência foi na hora de pagar comissão. Na madru, SP fechou — Nadja Mauad (@Nadjapm) January 8, 2022

Carreira de Nikão

Aos 29 anos, Maycon Vinícius Ferreira da Cruz, ou Nikão como é conhecido no cenário do futebol, já vestiu a camisa de grandes equipes em sua trajetória.

O meia deu os primeiros passos no esportes pelas categorias de base do Brasa e do Santos. Em 2010, chegou ao Atlético-MG, onde não foi aproveitado e passou a ser emprestado para outros times. Foi para o Vitória, depois Bahia, Ponte Preta, América-MG, Linense e Ceará.

Por um longo período, o jogador não conseguiu se firmar em campo e nem conseguir mostrar o seu melhor futebol, já que acabou sendo transferido de clube em clube no Brasil por empréstimo até que encontrasse o seu elenco, o que aparentemente não acontecia.

Até que, em 2015, ele foi comprado em definitivo pelo Athletico-PR, onde deixou o seu nome marcado na história do clube e conseguiu mostrar todo o seu potencial ao atingir a marca de 307 partidas e 47 gols marcados, de acordo com dados do portal de estatísticas Ogol. Além disso, venceu a Copa do Brasil em 2019 e a Sul-Americana em 2018 e 2021.

Relembre como foi a final da Copa Sul-Americana em 2021.

