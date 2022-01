Votuporanguense x Bahia: saiba onde assistir o jogo da Copinha (14/01)

Quem vencer o jogo desta sexta-feira está classificado para as oitavas de final

Pela terceira fase, as equipes de Votuporanguense x Bahia entram em campo para disputar a vaga nas oitavas da Copinha nesta sexta-feira, 14/01, a partir das 13h15 (horário de Brasília), jogando no Estádio Municipal Dr. Plínio Marin. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Votuporanguense e Bahia na Copinha: O Youtube do Paulistão, e os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, vão transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 13h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Dr. Plínio Marin, cidade de Votuporanga

TV: Sem transmissão

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Jogando em casa pelo grupo 1 da Copinha, o Votuporanguense fez bonito e conseguiu terminar em primeiro lugar na classificação. Depois, na segunda fase, bateu o Guarani nos pênaltis por 5 a 3. Agora, pela terceira etapa e novamente em casa, promete novamente contar com a força da torcida para buscar o resultado até as oitavas.

Enquanto isso, o Bahia acabou em segundo lugar, mas isso não impediu o elenco de conseguir bons resultados em todas as etapas. Na segunda fase, passou facilmente pelo Vila Nova ao vencer por 2 a 0. Hoje, pode mais uma vez fazer história se vencer o confronto e conquistar o ticket até as oitavas

Provável Votuporanguense: Felipe Gustavo; Kauan, Gabriel Silva, Abraão, Jair da Cruz; João Pedro, Marcos Vinicius, Matheus Reis, Talerson; Carlos, Lucas Soares

Provável Bahia: Gabriel; André, Pedro Borges, Vinícius Amaral; Rafael, Hiago, Cuadrado, Patrick; Raí, William, Felipe Redaelli

Relembre como foi o último jogo entre as equipes.

Tem prorrogação na Copinha?

Os jogos do mata-mata na Copinha não contam com prorrogação. Seguindo o regulamento da Federação Paulista de Futebol, se a partida terminar empatada no tempo normal, aí a cobrança de pênaltis será necessária para descobrir quem será o grande vencedor.

