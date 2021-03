Werder Bremen x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo – 13/03/2021

Werder Bremen e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (13), a partir das 11h30 (horário de Brasília), na Weserstadion, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. Se vencer, equipe de Lewandowski pode aumentar a vantagem que possui na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir.

Werder Bremen x Bayern de Munique: onde assistir de graça?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular de graça

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

O Werder Bremen aparece em 12º com trinta pontos. Com o propósito de garantir uma vaga em competições para o ano que vem, a equipe anfitriã precisa derrotar o grande Bayern se quiser acumular pontos e subir na tabela. Para o duelo deste sábado, o time não possui somente Marco Friedl.

Em primeiro lugar no Campeonato Alemão está o Bayern de Munique, contabilizando cinquenta e cinco pontos. Dessa maneira, se vencer o confronto, dorme na liderança com vantagem de cinco pontos com o vice-líder. Então, no jogo de hoje, Tolisso, Tanguy Nianzou e Douglas Costa permanecem indisponíveis, enquanto Alaba, Pavard e Nübel são dúvidas.

Possíveis escalações de Werder Bremen x Bayern de Munique

Possível Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic, Toprak, Moisander; Gebre Selassie, Eggestein, Möhwald, Augustinsson; Sargent, Rashica; Schmid.

Possível Bayern de Munique: Neuer; Süle, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Müller, Coman; Lewandowski

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. O Bayern de Munique, no sábado (06), venceu por goleada o Borussia Dortmund em 4 a 2.

Por outro lado, o Werder Bremen venceu o Arminia na quarta-feira (10) em jogo atrasado pela 20ª rodada.

