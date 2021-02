Werder Bremen x Eintracht Frankfurt: onde assistir e escalações (26/02)

Werder Bremen e Eintracht Frankfurt se enfrentam nesta sexta-feira (26), a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. Se vencer, equipe do Frankfurt dorme em terceiro lugar. Então, saiba a seguir onde assistir.

Werder Bremen x Eintracht Frankfurt: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

Em 12º com vinte e três pontos, o Werder Bremen busca somar pontos para se afastar completamente da zona de rebaixamento. Dessa maneira, venceu cinco jogos, empatou oito e perdeu também oito. Para o jogo de hoje, está sem Augustinsson, Plogmann e Erras, todos lesionados.

Enquanto isso, o Frankfurt aparece em 4ª posição com quarenta e dois. Se vencer hoje, termina a sexta-feira em terceiro lugar com quarenta e cinco. Então, as Águias não podem contar com N’Dicka, já que está suspenso.

Possíveis escalações

Possível Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic, Toprak, Friedl; Gebre Selassie, Eggestein, Möhwald, Agu; Bittencourt, Rashica, Sargent.

Possível Frankfurt: Trapp; Tuta, Hasebe, Hinteregger; Durm, Sow, Rode, Kostic; Kamada, Younes, Silva

Últimos jogos

Pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, o Werder Bremen foi derrotado por 4 a 0 pelo Hoffenheim no domingo (21) jogando fora de casa.

Por outro lado, o Frankfurt venceu o Bayern de Munique, atual líder, por 2 a 1 no sábado (20) jogando em casa.

