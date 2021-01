Wolves x Crystal Palace (08/01): onde assistir e prováveis escalações

Wolves e Crystal Palace se enfrentam nesta sexta-feira (08), às 16h45, pela terceira fase da Copa da Inglaterra, a FA Cup, no Molineux Stadium. A partida é única, ou seja, quem perder está desclassificado da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Wolves x Crystal Palace: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 16h45 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

Ambas as equipes disputam a elite do Campeonato Inglês, isto é, a Premier League. Além disso, as duas possuem o mesmo número de pontos, vinte e dois, com apenas uma posição separando-as.

Em 13º está o time do Wolves. A principal meta dos Lobos é se afastar da zona de rebaixamento. Já o Crystal aparece em 14º, empatado. Todavia, a única diferença entre eles é o saldo de gols, no qual os Wolves ganham vantagem.

Prováveis escalações de Wolves x Crystal Palace

Do lado anfitrião, Raul Jimenez, Marçal, Daniel Podence, Boly e Jonny continuam indisponíveis. Enquanto isso, Leander Dendoncker é dúvida já que, segundo o treinador Nuno, o jogador treinou com o elenco e pode voltar o quanto antes.

Provável Wolves: Patricio; Semedo, Coady, Saiss, Ait Nouri; Neves, João Moutinho; Traore, Vitinha, Pedro Neto; Silva

Para o jogo desta sexta, Roy Hodgson tem como principal desfalque Jeffrey Schlupp. O jogador saiu antes da hora na rodada passada pelo Campeonato Inglês diante do Sheffield United. Além disso, o técnico também confirmou Gary Cahill e Scott Dann como baixas para este confronto.

Provável Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyaté, Mitchell, Tomkins; Eze, Milivojevic, Mc Arthur, Towsend; Zaha, Benteke.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecerão no fim de semana pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Ademais, confira todos os jogos e horários.

Na sexta:

Aston Villa x Liverpool – 16h45

No sábado:

Everton x Rottheram – 09h

Boreham Wood x Millwall – 09h

Luton Town x Reading – 09h

Nottingham Forest x Cardiff – 09h

Norwich x Coventry City – 09h

Chorley x Derby County – 09h15

Blackburn x Doncaster – 12h

Blackpool x West Bromwich – 12h

Wycombe Wanderes x Preston – 12h

QPR x Fulham – 12h

Stevenage x Swansea City – 12h

Burnley x MK Dons – 12h

Bristol x Sheffield United – 12h

Oldham Athletic x Bournemouth – 12h

Stoke City x Leicester – 12h

Exeter City x Sheffield Wednesday – 12h

Arsenal x Newcastle – 12h

Brentford x Middlesbrough -12h

Huddersfield Town x Plymouth Argyle – 12h

Manchester United x Watford – Sábado – 17h

No domingo:

Crawley Town x Leeds – 10h30

Bristol City x Portsmouth – 10h30

Cheltenham Town x Mansfield – 10h30

Chelsea x Morecambe – 10h30

Manchester City x Birmigham – 10h30

Barnsley x Tranmere Rovers – 10h30

Marine x Tottenham – 14h

Newport County x Brighton- 16h45

Na segunda:

Stockport County x West Ham – 17h