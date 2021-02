Wolves x Southampton: onde assistir ao jogo da Copa da Inglaterra (11/02)

Wolves e Southampton se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 14h30, no Molineux Stadium, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Em jogo único, quem vencer está classificado para as quartas. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Wolves x Southampton: onde assistir ao vivo?

Você pode assistir ao jogo através do serviço de streaming DAZN a partir das 14h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Wolves x Southampton

Raul Jimenez continua sendo baixa na equipe dos Wolves. Em entrevista coletiva, o técnico Nuno garantiu que o atacante está bem, mas que ainda precisa de muitos exames e procedimentos a seguir. Willy Boly e Daniel Podence também seguem indisponíveis.

Possível Wolves: Patricio; Dendoncker, Coady, Kilman; Semedo, João Moutinho, Neves, Castro; Traoré, Pedro Neto; Willian José.

Kyle Walker-Peters e Mohammed Salisu estão de volta ao plantel do Southampton. Entretanto, Theo Walcott e Takumi Minamino não podem jogar nesta quinta.

Possível Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Stephens, Bertrand; Ward-Prowse, Romeo, Redmond, Minamino; Danny Ings, Adams.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem no meio da semana pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Ademais, veja quais são e os horários.

Burnley 0 x 2 Bournemouth

Manchester United 1 x 0 West Ham

Swansea 1 x 3 Manchester City

Leicester 1 x 0 Brighton

Sheffield United 1 x 0 Bristol City

Everton 5 x 4 Tottenham

Barnsley x Chelsea – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O time do Wolves aparece em 14ª posição com vinte e sete pontos. Com o propósito de garantir uma vaga em competições internacionais na próxima temporada, os lobos precisam somar pontos de qualquer maneira nas próximas rodadas. Assim, tem sete vitórias, seis empates e dez derrotas.

Enquanto isso, o está em 12º com vinte e nove pontos. Dessa maneira, venceu oito jogos, empatou cinco e perdeu nove. Lutando na parte de cima da tabela, a equipe vem mostrando um desempenho inegavelmente bom em campo no Campeonato Inglês.