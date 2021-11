Wolves x West Ham: onde ver o jogo, horário e escalações (20/11)

Pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Wolves x West Ham entram em campo neste sábado, 20/11, às 12h (horário de Brasília) jogando no Molineux Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir o jogo.

Onde assistir Wolves x West Ham: O confronto entre Wolves e West Ham terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, responsável por passar o jogo de hoje já que não possui transmissão pela televisão.

Data: 20 de novembro de 2021

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Molineux Stadium, cidade de Wolverhampton, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de perder para o Crystal Palace na rodada passada, os Wolves aparecem em oitava rodada no Campeonato Inglês com 16 pontos, ou seja, venceu cinco vitórias, um empate e cinco derrotas até o momento. Dessa maneira, se conseguir a vitória, pode diminuir a diferença com os demais líderes.

Enquanto isso, o West Ham vem em terceiro lugar com 23 pontos, ou seja, venceu sete partidas, empatou dois e perdeu outros dois também. Por isso, se ganhar o jogo deste sábado, pode empatar com o líder Chelsea na classificação e, quem sabe assim, liderar provisoriamente o Campeonato Inglês.

Escalações de Wolves x West Ham:

Os anfitriões não poderão contar com Pedro Netro, Bueno, Jonny e Mosquera. Já os visitantes não tem Ogbonna.

WOLVES: Sá; Saiss, Coady, Kilman; Nelson Semedo, Neves, Moutinho, Ait Nouri; Hwang, Francisco Trincão; Raul Jiménez

WEST HAM: Fabianski; Johnson, Zouma, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Pablo Fornals, Benrahma; Michail Antonio

