Zaragoza x Sevilla: onde assistir e horário da Copa do Rei - 06/01

Em partida válida pela segunda rodada da Copa do Rei, os times de Zaragoza x Sevilla se enfrentam nesta quinta-feira, 06/01, às 14h (horário de Brasília), no Estádio de La Romareda. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Zaragoza x Sevilla: O canal ESPN, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa do Rei ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio de La Romareda, cidade de Zaragoza, na Espanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Disputando a segunda divisão do Campeonato Espanhol, o Zaragoza aparece em 16ª posição da tabela com 26 pontos, isto é, venceu até o momento na temporada cinco jogos, empatou onze e perdeu seis, buscando a redenção no jogo desta quinta-feira diante aos torcedores em casa cheia.

Vindo de vitória diante do Cádiz no fim de semana, o Sevilla espera contar com a vitória no confronto de hoje para manter o seu bom desempenho em campo pela temporada. Pelo Campeonato Espanhol, aparece em segundo lugar com 41 pontos, diferença em apenas cinco pontos com o líder, o Real Madrid.

Escalações de Zaragoza e Sevilla:

Nenhuma das equipes possui novas baixas no plantel de jogadores, o que promete deixar o confronto ainda mais equilibrado e decisivo.

Zaragoza: Álvarez; Amador, Lopez, Alejandro Francés; Eguaras, Gámez, Clemente, Vada, Gracia; Narváez, Álvaro

Sevilla: Bono; Acuña, Diego Carlos, Rekik, Gudelj; Ocampos, Augustinsson, Jordán, Rakitic; Gómez, Romero

Leia também:

Quando vai ser a final do Mundial de Clubes 2021?