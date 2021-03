Zwolle x Ajax: onde assistir ao jogo do Campeonato Holandês – 14/03/2021

Zwolle e Ajax se enfrentam neste domingo (14) a partir das 12h45 (horário de Brasília), na MAC³PARK stadion, na Holanda, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Holandês. A equipe visitante pode aumentar a vantagem que possui na liderança se vencer o confronto. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Zwolle x Ajax: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como vem as equipes para o jogo?

O time do Zwolle aparece em 13º com vinte e seis pontos. Então, para se afastar do rebaixamento, o anfitrião precisa vencer o jogo de hoje de qualquer maneira. Desse modo, Slobodan Tedić e Dean Huiberts estão de volta no elenco.

Em primeiro lugar com sessenta pontos está o Ajax. Tendo a vantagem contra o segundo colocado de seis pontos, o clube de Amsterdam pode manter a folga na liderança se vencer o confronto. Então, em seu plantel, Blind e Onana estão indisponíveis.

Possíveis escalações de Zwolle x Ajax

Possível Zwolle: Mous; Paal, Lam, Kersten, van Polen; Strieder, Clement, Saymak; Misidjan, Benson, Buitink.

Possível Ajax: Stekelenburg; Tagliafico, Timber, Martínez, Timber; Gravenberch, Kudus, Klaassen; Haller (Neres), Tadic, Antony.

Últimos jogos

Ademais, o Zwolle entrou em campo pela última vez no domingo (07) pela 25ª rodada do Campeonato Holandês contra o Heracles fora de casa. Então, por 2 a 1, foi derrotado.

Já o Ajax saiu vitorioso do primeiro confronto das oitavas de final da Liga Europa contra o Young Boys por 3 a 0 na quinta-feira (11).

Jogos de hoje na tv (14/03): veja as partidas de futebol deste domingo